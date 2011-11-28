В Горловке перекрыли движение поездов: на рельсы с моста упало авто
10:25, 28 ноября 2011Разное
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Водитель погиб
Сегодня в 05.33 в Горловке Донецкой области водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по мосту, не справился с управлением, сбил ограждение и упал на железнодорожные пути, проходящие под мостом (Ростовский парк станции Горловка).
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, водитель автомобиля погиб на месте.
Временно перекрыто движение пассажирских и грузовых поездов.
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