В Горловке перекрыли движение поездов: на рельсы с моста упало авто

10:25, 28 ноября 2011
Разное
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Водитель погиб

Сегодня в 05.33 в Горловке Донецкой области водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по мосту, не справился с управлением, сбил ограждение и упал на железнодорожные пути, проходящие под мостом (Ростовский парк станции Горловка).

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, водитель автомобиля погиб на месте.

Временно перекрыто движение пассажирских и грузовых поездов.

 

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