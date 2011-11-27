20 картин Рабиндраната Тагора оказались подделкой
02:36, 27 ноября 2011Разное
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Скандал на юбилейной выставке
Индийские художники требуют расследования инцидента с фальшивыми картинами на выставке в честь лауреата Нобелевской премии Рабиндраната Тагора, сообщает Би-би-си.
По мнению экспертов, двадцать из 23 полотен, якобы принадлежавших кисти Тагора, являются подделками.
Они полагают, что мошенники надеялись продать картины после выставки.
Тагор, выдающийся бенгальский писатель, музыкант и художник, стал первым неевропейцем, выигравшим Нобелевскую премию по литературе в 1913 году.
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