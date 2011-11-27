20 картин Рабиндраната Тагора оказались подделкой

02:36, 27 ноября 2011
Разное
1247

Скандал на юбилейной выставке

Индийские художники требуют расследования инцидента с фальшивыми картинами на выставке в честь лауреата Нобелевской премии Рабиндраната Тагора, сообщает Би-би-си.

По мнению экспертов, двадцать из 23 полотен, якобы принадлежавших кисти Тагора, являются подделками.

Они полагают, что мошенники надеялись продать картины после выставки.

Тагор, выдающийся бенгальский писатель, музыкант и художник, стал первым неевропейцем, выигравшим Нобелевскую премию по литературе в 1913 году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter