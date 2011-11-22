Лайза Минелли споткнулась о собаку и сломала ногу в трех местах

Знаменитая американская артистка и певица Лайза Минелли получила тройной перелом ноги, споткнувшись о собственную собаку, передает интернет-портал TMZ, специализирующийся на новостях о знаменитостях.

В минувшие выходные Лайза Минелли появилась на одной из концертных площадок Нью-Йорка в кресле-каталке, правая нога звезды была в гипсе.

"Я сломала ногу в трех местах. Не знаю, как меня угораздило, но я умудрилась запнуться о собственную собаку и сломать ногу", - приводит ее слова РИА Новости.

Порода и габариты собаки, ставшей виновницей тяжелой травмы, не уточняются.

В 2000 году актриса перенесла тяжелую форму вирусного энцефалита. Врачи предполагали, что после этого она не сможет ходить, однако в 2001 году Лайза Минелли вернулась на сцену. После этого она перенесла еще несколько операций на бедре и коленном суставе.

Актриса получила всемирную известность после того, как в 1972 году состоялась премьера фильма Боба Фосса "Кабаре", в котором Лайза Минелли сыграла главную роль певицы Салли Боулз. Кроме славы, эта картина принесла ей премии "Оскар"и "Золотой глобус", награду Британской киноакадемии.

С 2001 по 2008 годы Минелли принимала участие в концертах, снималась в эпизодических ролях в нескольких телевизионных сериалах. В 2008 году она вернулась на Бродвей с новым сольным концертом "Lizas at the palace!".

На голливудской Аллее славы есть звезда Лайзы Минелли.

Она четырежды была замужем: за сценаристом Питером Алленом, продюсером и режиссером Джеком Хейли, скульптором Марком Гиро и телепродюсером Дэвидом Гестом. Кроме того, у нее были внебрачные отношения с Шарлем Азнавуром, Мартином Скорсезе, Михаилом Барышниковом и другими.