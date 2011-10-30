Японский рыбак поймал в океане мешок с большими деньгами

Житель японской деревни Офунато в префектуре Ивате может стать обладателем 11 миллионов йен (более 145 тысяч долларов) после того, как в его рыбацкие сети попал мешок с наличными деньгами, пишет РИА "Новости" со ссылкой на газету "Маинити".

Чуть менее месяца назад рыбак отправился, как обычно, расставлять сети в прибрежных водах Тихого океана. Тем же вечером он вернулся за уловом и обнаружил в сетях массивный мешок. Как оказалось позже, в мешке находились 1100 купюр номиналом в 10 тысяч иен.

По законам Японии, если владелец пропавших вещей не заявляет о себе в течение шести месяцев, находка будет отдана нашедшему.

Таким образом, 27 апреля 2012 года рыбак может стать обладателем улова в 11 миллионов иен.

Префектура Ивате, в северо-восточной части о.Хонсю - одна из принявших удар землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, когда большая часть прибрежных районов была полностью разрушена. Жители пострадавших районов лишились не только своих домов, но и находившегося во дворах имущества.