Под Киевом столкнулись несколько машин, вспыхнул пожар

На старой Обуховской дороге близ Киева в 21.30 произошла авария, в результате которой возник пожар.

Как сообщает корреспондент УНИАН, ставший свидетелем происшествия, в результате столкновения нескольких легковых автомобилей один из них взорвался - вспыхнул пожар.

На данный момент пожарные пытаются подавить огонь.

Движение блокировано. Есть пострадавшие.