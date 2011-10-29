Под Киевом столкнулись несколько машин, вспыхнул пожар

21:39, 29 октября 2011
Разное
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ДТП на старой Обуховской дороге

На старой Обуховской дороге близ Киева в 21.30 произошла авария, в результате которой возник пожар.

Как сообщает корреспондент УНИАН, ставший свидетелем происшествия, в результате столкновения нескольких легковых автомобилей один из них взорвался - вспыхнул пожар.

На данный момент пожарные пытаются подавить огонь.

Движение блокировано. Есть пострадавшие.

 

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