Муж и жена снимали семейное порно на живописных развалинах

Подозреваемые в съемках любительского видео порнографического характера на территории Национального заповедника «Херсонес Таврический» находятся под подпиской о невыезде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции прокурор города Севастополя Виталий БЕЛОУС, комментируя по просьбе журналистов появившуюся в последние дни в сети Интернет информацию о том, что в Херсонесе неизвестными снимался порнографический фильм.

В.БЕЛОУС сообщил, что в августе было возбуждено уголовное дело, в котором есть «два фигуранта – муж и жена». Прокурор не стал называть фамилии, поскольку, по его словам, «эти муж и жена не являются обвиняемыми», но, подчеркнул В.БЕЛОУС, «они обоснованно подозреваются в совершении этого преступления».

«Вчера в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – заявил прокурор.

«В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, и дело будет передано в суд», – добавил он.