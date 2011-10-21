На выходных в Киеве ограничат движение транспорта на двух улицах

В Киеве 22 и 23 октября в связи с ремонтом будет ограничено движение транспорта по улицам Предславинской и Барбюса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, в рамках подготовки 1,5 км зоны НСК «Олимпийский» к проведению чемпионата по футболу Евро-2012 и в соответствии с планом текущего ремонта в эти выходные будут продолжаться работы по устройству асфальтобетонного покрытия следующих проезжих частей: 22 октября – по ул. Предславинской (на участке от ул. Щорса до ул. Тельмана) и 23 октября – по ул. А.Барбюса (от ул. Димитрова до ул. Щорса).

Как сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор», работы будут проводиться с ограничением движения транспорта на указанных участках. В связи с этим «Киевавтодор» просит извинения за временные неудобства.