В Киевском зоопарке на животных до сих пор «охотятся» отравители?
За посетителями будут следить камеры
Территорию Киевского зоопарка, чтобы обезопасить животных, оснастят камерами видеонаблюдения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор КП «Киевский зоопарк» Алексей ТОЛСТОУХОВ.
По его словам, охрана территории Киевского зоопарка усилена уже сегодня.
«И в следующем году у нас запланирована и будет выделена определенная сумма. Мы по всему зоопарку, по всем вольерам, по всем объектам, не только с животными, но и по всей экспозиционной зоне установим видеокамеры, которые будут сводиться на один пульт, под дополнительный контроль», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ .
По его информации, это будет стоить около 900 тыс. грн., и финансирование будет осуществляться из собственных, заработанных зоопарком, денег.
На вопрос, кто может травить животных и с какой целью, А.ТОЛСТОУХОВ ответил: «Это может быть кто угодно: как сотрудник зоопарка, так и посетитель, и сейчас это невозможно определить».
Он сообщил, что вчера прокуратура Шевченковского района Киева приняла к рассмотрению все материалы Киевского зоопарка относительно гибели самца оленя Давида, который, по результатам исследований, был отравлен крысиным ядом.
«Если органы наши правоохранительные сработают и найдут того, кто это делал, или хотя бы будут «наметки», можно будет узнать причину. А так, причин может быть очень много», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.
По его словам, он не исключает и тот вариант, о котором уже давно пишут СМИ, что кто-то хочет добиться таким образом закрытия зоопарка, чтобы освободить территорию в центре города и забрать ее себе.
В то же время он выразил готовность продолжать заниматься развитием зоопарка и улучшением условий содержания животных.
Как отметил А.ТОЛСТОУХОВ, часть вольеров уже сделали более открытыми, «чтобы был контакт человека с животными, т.е. убрали железные ограждения, чтобы животные были максимально приближены к тем условиям, в которых они живут в природе». «И хотим и дальше продолжать такую практику. Делать вместо железа сухие рвы и ставить стекла», - сообщил он.
Также А.ТОЛСТОУХОВ сказал, что не намерен отказываться от должности реководителя столичного зоопарка. «Я не собираюсь пока уходить с поста. Пока Киевская городская администрация в лице ее головы не примет такое решение. Если решит, что я не являюсь специалистом и не могу представлять Киевский зоопарк, и будет соответствующее распоряжение, я уйду», - сказал А.ТОСТОУХОВ, отвечая на вопрос не намерен ли он покинуть пост из-за того, что не может сохранить животных.
Как сообщал УНИАН, согласно официальной информации, смерть самца оленя Давида была констатирована ветеринарами 14 сентября. По результатам вскрытия и после проведения дополнительных микробиологических, гистологических и токсико-биологических исследований установлено, что смерть животного была вызвана острым отравлениям антикоагулянтом скрытого действия из группы гидрооксикумаринов – бромадиалоном.
19 октября в Киевском зоопарке была констатирована смерть самки оленя Давида с симптоматикой, идентичной той, что была у отравленного самца.