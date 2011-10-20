В Киевском зоопарке на животных до сих пор «охотятся» отравители?

Территорию Киевского зоопарка, чтобы обезопасить животных, оснастят камерами видеонаблюдения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор КП «Киевский зоопарк» Алексей ТОЛСТОУХОВ.

По его словам, охрана территории Киевского зоопарка усилена уже сегодня.

«И в следующем году у нас запланирована и будет выделена определенная сумма. Мы по всему зоопарку, по всем вольерам, по всем объектам, не только с животными, но и по всей экспозиционной зоне установим видеокамеры, которые будут сводиться на один пульт, под дополнительный контроль», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ .

По его информации, это будет стоить около 900 тыс. грн., и финансирование будет осуществляться из собственных, заработанных зоопарком, денег.

На вопрос, кто может травить животных и с какой целью, А.ТОЛСТОУХОВ ответил: «Это может быть кто угодно: как сотрудник зоопарка, так и посетитель, и сейчас это невозможно определить».

Он сообщил, что вчера прокуратура Шевченковского района Киева приняла к рассмотрению все материалы Киевского зоопарка относительно гибели самца оленя Давида, который, по результатам исследований, был отравлен крысиным ядом.

«Если органы наши правоохранительные сработают и найдут того, кто это делал, или хотя бы будут «наметки», можно будет узнать причину. А так, причин может быть очень много», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.

По его словам, он не исключает и тот вариант, о котором уже давно пишут СМИ, что кто-то хочет добиться таким образом закрытия зоопарка, чтобы освободить территорию в центре города и забрать ее себе.

В то же время он выразил готовность продолжать заниматься развитием зоопарка и улучшением условий содержания животных.

Как отметил А.ТОЛСТОУХОВ, часть вольеров уже сделали более открытыми, «чтобы был контакт человека с животными, т.е. убрали железные ограждения, чтобы животные были максимально приближены к тем условиям, в которых они живут в природе». «И хотим и дальше продолжать такую практику. Делать вместо железа сухие рвы и ставить стекла», - сообщил он.

Также А.ТОЛСТОУХОВ сказал, что не намерен отказываться от должности реководителя столичного зоопарка. «Я не собираюсь пока уходить с поста. Пока Киевская городская администрация в лице ее головы не примет такое решение. Если решит, что я не являюсь специалистом и не могу представлять Киевский зоопарк, и будет соответствующее распоряжение, я уйду», - сказал А.ТОСТОУХОВ, отвечая на вопрос не намерен ли он покинуть пост из-за того, что не может сохранить животных.

Как сообщал УНИАН, согласно официальной информации, смерть самца оленя Давида была констатирована ветеринарами 14 сентября. По результатам вскрытия и после проведения дополнительных микробиологических, гистологических и токсико-биологических исследований установлено, что смерть животного была вызвана острым отравлениям антикоагулянтом скрытого действия из группы гидрооксикумаринов – бромадиалоном.

19 октября в Киевском зоопарке была констатирована смерть самки оленя Давида с симптоматикой, идентичной той, что была у отравленного самца.