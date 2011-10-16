"Синие ведерки" провели две акции в Москве

В Москве активисты "Общества синих ведерок" в воскресенье провели две разрешенные властями акции. В этот день организации исполнилось полтора года.

Как сообщил Радио "Свобода" координатор общества Петр Шкуматов, первый пикет состоялся на улице Академика Сахарова, затем гражданские активисты организованной колонной направились на Кутузовский проспект к зданию Бородинской панорамы.

В акциях приняли участие около 70 человек и 30 автомобилей.

"Общество синих ведерок" выступает против "государстенного хамства" в виде использования проблесковых маячков на машинах чиновников - мигалки должны быть только у экстренных служб.