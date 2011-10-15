В столкновении "жигулей" с грузовиком погибли два человека

В Волынской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Волынской области, авария произошла сегодня около 04.30 на автодороге Ковель - Маневичи в Ковельском районе.

Как отмечается в сообщении, водитель автомобиля ВАЗ-2115, объезжая преграду на дороге, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес». В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ погибли на месте.