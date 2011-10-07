Турист нашел на курорте в Швейцарии золотой самородок
23:21, 07 октября 2011Разное
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По сообщению газеты Tribune de Geneve, немецкий турист нашел на одном из местных курортов крупнейший в истории Швейцарии золотой самородок, сообщает Би-би-си.
Когда он прогуливался вдоль горной речки в курортном местечке Кран-Монтана, на глаза ему попался блестящий камень размером 7 на 3,5 сантиметра. Как подтвердили эксперты, находка оказалась настоящий золотым самородком весом в 128,5 грамма.
Прежний рекордный самородок был найден в Швейцарии в 1997 году и весил на 5,5 грамма меньше.
В Кран-Монтане надеются, что эта новость приведет к наплыву туристов, но опасаются, что возможная "золотая лихорадка" может повредить местным красотам.
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