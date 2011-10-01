BMW вылетел на встречную и врезался в грузовик: погибли 4 человека

В Полтавской области при столкновении иномарки с грузовиком погибли 4 человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в 21 час в г. Миргород.

Водитель легкового автомобиля „BMW-730” выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем „КамАЗ-6515”. В результате ДТП погибли 4 человека.

По факту происшествия ведется следствие.

Всего в Украине за минувшие сутки произошло 115 дорожных аварий, в которых 14 человек погибли, 154 – пострадали.