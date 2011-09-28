Водитель микроавтобуса, попавший в аварию в Польше, мог заснуть за рулем

Причиной вчерашней аварии пассажирского микроавтобуса в Польше, в результате которой погибли двое граждан Украины, могло быть то, что водитель автомобиля заснул за рулем.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил представитель полиции в Люблинском воеводстве, которая ответствена за район, где произошла авария.

«Предварительные оценки полиции свидетельствуют о том, что водитель автобуса, 30-летний мужчина мог заснуть за рулем», - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что сегодня суд рассмотрит вопрос о временном аресте водителя, которого полиция задержала сразу после ДТП.

В соответствии с польским законодательством, за совершение аварии, которая привела к гибели людей, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Полиция уточнила, что в микроавтобусе находились 4 пассажира и водитель. Погибли 23-летний и 34-летний мужчины.

В то же время в Генеральном консульстве Украины в Люблине УНИАН сообщили, что состояние пострадавшей в ДТП гражданки Украины стабильное.

«Одна гражданка Украины получила травму головы средней степени тяжести. Ей оказана безотлагательная медицинская помощь в больнице в г. Хелм, состояние пострадавшей стабильное, угрозы жизни нет», - отметили в консульстве.

На место происшествия для оказания помощи украинцам и беспристрастного расследования причин аварии выехал один из консулов Люблинского консульского представительства.

«Семьи погибших и пострадавшей проинформированы (об аварии) … Водитель микроавтобуса был трезвый, задержан правоохранительными органами страны пребывания», - добавили в консульстве.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщали, что в ночь с воскресенья на понедельник микроавтобус, перевозивший украинцев, попал в ДТП в польском селе Дорогуск возле украинско-польского пограничного автомобильного перехода "Ягодин-Дорогуск". В результате аварии двое граждан Украины погибли на месте происшествия, а еще две пассажирки в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу в городе Хелм.