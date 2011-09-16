В Киеве водитель прижал гаишника дверью и протащил несколько метров

Водитель протянул за автомобилем несколько метров зажатого стеклом дверцы инспектора ГАИ в Киеве.

Об этом ТСН сообщили в Главном управлении Министерства внутренних дел в Киеве.

Инцидент произошел вчера на проспекте Правды в Подольском районе.

Инспектор зафиксировал нарушение правил маневрирования при движении автомобиля KIA Cerato.

Кроме того, по сообщению милиции, у машины был поврежден бампер, а на лобовом стекле автомобиля был размещен пропуск неустановленного образца.

Инспектор остановил автомобиль, представился, попросил у водителя документы и спросил, на каком основании на стекле автомобиля пропуск неустановленного образца.

"Этот вопрос возмутил водителя и его пассажира. Поэтому в следующий момент мужчина, который сидел на месте пассажира, схватил инспектора за руку, втянула его в салон автомобиля и зажал стеклом дверцы. В этот момент водитель начал движение. Несколько метров автомобиль протащил за собой сотрудника ГАИ и остановился ", - сказано в сообщении.

Инспектор, взвесив обстоятельства происшествия, вызвал помощь. На место инцидента прибыли еще несколько нарядов милиции.

В дальнейшем при общении с водителем и пассажиром автомобиля последние признали свою вину и попросили прощения перед работником ГАИ.

В отношении водителя составлен административный протокол за нарушение правил маневрирования. Пропуск неустановленного образца изъяли.