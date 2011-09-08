Предприниматель приватизировал пост ГАИ

В Херсонской области частный предприниматель незаконно приватизировал здание поста ГАИ

Как сообщил УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, установлено, что предприниматель, по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий, внес заведомо недостоверные сведения в акты сдачи-приемки подрядных работ за август 2007 года по объемам ремонтно-строительных работ в здании в пригороде Херсона - поселке Антоновка, возле автомобильного моста через Днепр.

В дальнейшем указанные документы были предоставлены в судебные органы. В результате, по решению Днепровского районного суда Херсона, право собственности на указанное административное здание общей площадью 852 кв. м перешло к предпринимателю и в дальнейшем было перепродано. Ущерб от незаконной сделки составил 660 тыс. грн.

Прокуратурой Цюрупинского района в отношении частного предпринимателя возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог), ч. 5 ст. 191 «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).