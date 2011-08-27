Цены на газовых заправках упадут

Стоимость сжиженного газа на розничном рынке за неделю с 17 по 25 августа изменилась разнонаправленно, сообщили УНИАН в «Консалтинговой группе А-95».

В частности, в сети АЗС WOG в некоторых регионах цены на газ снизились на 15-20 коп. – до 6,90-6,95 грн/л. В большинстве областей стоимость пропана в данной сети не изменилась – 7,10 грн/л.

Похожие ценовые корректировки зафиксированы также в сети АЗС ОККО – в нескольких регионах цены упали на 6-14 коп. – до 6,95-6,99 грн/л.

Вместе с этим, рост цен на сжиженный газ отмечен на АЗС «Веста». Так, сжиженный газ в данной сети подорожал на 10-25 коп., в зависимости от области – до 7,05-7,30 грн/л.

В остальных крупных сетях – «Приват», «ЛУКОЙЛ», «Газовик», «Надежда», «Авантаж» – цены остались практически без изменений по сравнению с прошлой неделей.

В региональном разрезе наибольшее падение стоимости сжиженного газа на АГЗП отмечено в Луганской (в среднем на 17 коп. – до 6,63 грн/л), Кировоградской (на 10 коп. – до 6,84 грн/л) и Житомирской областях (на 8 коп. – до 6,84 грн/л). Напротив, в Одесской и Закарпатской областях газ подорожал на 6 коп. и 5 коп. – до 7,18 грн/л и 6,93 грн/л соответственно.

По словам участников рынка, в скором времени стоит ожидать снижения стоимости сжиженного газа.

После месячного перерыва 30 августа состоится аукцион ПАО «Укртатнафта», на который компания выставила чуть более 5 тыс. т газа. По мнению трейдеров, данный ресурс позволит снизить нехватку газа на рынке, и поспособствовать снижения цен на АГЗП.

Как сообщалось, в начале июля розничные цены на сжиженный газ резко повысились вследствие дефицита газа на внутреннем рынке. Участники рынка среди основных причин нехватки выделяют трудности с растаможиванием газа, а также рост экспортных поставок с Лисичанского НПЗ.

В начале августа вследствие обострения ресурсного обеспечения рынка и соответствующего роста оптовой стоимости пропан-бутана цены на сжиженный газ в крупнейших розничных сетях уже превысили 7 грн/л.