Автобус врезался в группу людей возле храма: есть жертвы

Во Львовской области автобус въехал в группу людей: один человек погиб, четверо травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 21 августа, в 18.45 в селе Ременив Каменка-Бугского района.

Водитель маршрутного автобуса сообщением «Львов-Добротвир», 52-летний житель села Батятичи Каменка-Бугского района, наехал на группу людей, которые в это время находились возле сельского храма.

На месте происшествия погибла 35-летняя жительница Львова, травмы разной степени тяжести получили четверо жителей села Ременив, среди которых 9-летний мальчик.

По данным пресс-службы ГАИ, автобус БАЗ на буксире тянул грузовик. Во время подъема на автодороге оборвалось сцепное устройство и автобус, который фактически не управлялся, выехал на полосу встречного движения, после чего заехал на сельскую площадь и врезался в группу людей.

По факту ДТП проводится расследование.