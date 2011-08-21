Самая сильная женщина Урала избила мужика на парковке

Самая сильная женщина Урала Марина Кигелева, подозреваемая в избиении мужчины на парковке в Челябинске, не является сотрудником полиции, как ранее писали некоторые СМИ, сообщает пресс-центр МВД России.

Об инциденте с участием Кигелевой стало известно 18 августа. Как сообщалось ранее, двукратная обладательница титула "Самая сильная женщина Урала" припарковала свой автомобиль на стоянке возле банка в центре города, перегородив выезд. Водитель сделал женщине замечание, завязалась перепалка, а затем и драка. В результате оба оказались в больнице с травмами.

В отношении Кигилевой возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет, пишет РИА Новости.