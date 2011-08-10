Автор закона «О судебном сборе» успокаивает СМИ

Автор закона «О судебном сборе», народный депутат Украины (внефракционный) Владимир ПИЛИПЕНКО подчеркивает, что закон о судебном сборе не создает оснований для притеснений средств массовой информации.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.ПИЛИПЕНКО.

«В связи с принятием Закона Украины «О судебном сборе» многие журналисты выражают обеспокоенность, что принятие этого закона открывает возможность для расправы над «неугодными» журналистами и СМИ путем предъявления миллионных исков о моральном возмещении. Больше всего замечаний относительно этого закона выразило в своем заявлении Общественное движение «Стоп цензуре!», - отметил народный депутат.

Он приводит цитату из заявления «Стоп цензуре!»: «Новый закон фактически возвращает ситуацию, существовавшую до 2003 года и позволявшую кому-либо, кто не доволен публикацией, подать на СМИ в суд, оплатив мизерную пошлину. Суммы морального возмещения, которого требовали по таким делам до 2003 года, достигали миллионов гривен, в то время как сумма пошлины была несоизмеримой».

По словам В.ПИЛИПЕНКО, действительно, норма названного закона предусматривает фиксированный судебный сбор по делам относительно возмещения морального вреда по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он отметил, что речь идет обо всех физических и юридических лицах, а не исключительно о СМИ. «То есть каждый гражданин, каждая организация получили право защитить свою честь и достоинство, оплатив меньшую пошлину. В том числе и масс-медиа и журналисты имеют право защищать свою деловую репутацию», - добавил автор закона.

По его словам, после вступления закона в действие — с 1 ноября 2011 года – сумма сбора для названной категории дел не будет отличаться от дел имущественного характера и будет составлять 1% цены иска (но не менее 0,2 размера минимальной заработной платы и не более трех размеров заработной платы). Для сравнения: на сегодняшний день действует прогрессивная шкала ставки государственной пошлины – чем выше сумма заявленного морального возмещения, тем больший процент от цены иска необходимо заплатить за его подачу.

В то же время В.ПИЛИПЕНКО отметил, что ключевым моментом закона является то, что судебный сбор не выполняет функцию регулирования количества исков о защите чести и достоинства и не устанавливает гарантий деятельности для СМИ. Предметом законодательного регулирования нового закона является лишь сбор средств в государственный бюджет для обеспечения надлежащей материально-технической базы судов, объяснил народный депутат.

В.ПИЛИПЕНКО напомнил, что право на судебную защиту, как и право на свободу слова, установлено Конституцией и законами Украины, а не Законом «О судебном сборе».

«Именно поэтому лицо, которому нанесен вред, не должна останавливать высокая ставка судебного сбора. Кроме того, согласно процессуальному законодательству, судебный сбор подлежит взысканию с проигравшей стороны. Иначе говоря, судебный сбор за обоснованный иск все равно придется платить ответчику», - отметил автор закона.

По его словам, если внимательно изучить судебную практику, то можно увидеть, что предъявление обоснованных исков о моральном возмещении случается нечасто. Доказать в суде причинение морального вреда и обосновать его размер очень сложно, поскольку моральное возмещение не поддается четкому денежному расчету.

«Тем более, это касается дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, где речь не идет о, например, физическом увечье и связанных с этим моральных страданиях», - добавил В.ПИЛИПЕНКО.

По его словам, обязанность доказать причинение морального вреда законодательство возлагается на истца. Как свидетельствует судебная практика, привести убедительные аргументы относительно нанесения значительного морального вреда распространением сведений слишком сложно, а поэтому суды очень осторожно подходят к удовлетворению подобных требований.

«Также не следует забывать, что размер возмещения причиненного вреда всегда определяет суд, а не истец», - отметил народный депутат.

По его словам, как свидетельствует практика, суды первой инстанции преимущественно присуждают к уплате суммы в размере от 1 до 10 тыс. грн., иногда (с учетом определенных обстоятельств дела) – до 15 тысяч грн. «Случаи взыскания вреда в большем размере достаточно единичны. При этом нередко апелляционная инстанция уменьшает суммы возмещения», - добавил В.ПИЛИПЕНКО.

Он также опровергает предположение движения «Стоп цензуре!» о том, что «…Экономическое давление на СМИ является одним из видов цензуры, которую могут осуществлять, как провластные субъекты, так и приближенные к власти коммерческие организации».

«Закон «О судебном сборе» никоим образом не изменяет процессуальные нормы относительно обязанности доказательства причинения морального вреда и обоснования его размера.

Таким образом, количество обоснованных исков к СМИ никоим образом не может зависеть от размера ставки судебного сбора. Оснований утверждать о создании предпосылок для притеснения СМИ с принятием закона «О судебном сборе» нет», - отметил В.ПИЛИПЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон Украины “О судебном сборе”. Президент подписал закон 28 июля.