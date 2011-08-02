На Хортице установят самый высокий в стране флагшток

В Запорожье на острове Хортица установят самый высокий в Украине флагшток для государственного флага.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской ОГА, «с инициативой сооружения на курганной насыпи возле Музея истории запорожского казачества в восточной части острова Хортица самого высокого в стране флагштока для поднятия государственного флага Украины, выступила Запорожская облгосадминистрация».

По данным руководства Национального заповедника «Хортица», поддержавшего идею, благодаря флагштоку на Хортице «полотнища государственного флага поднимется на рекордную висоту: 85-90 метров: 15 метров - высота кургана, 40 метров – высота хортицких скал над водой в месте установки и 30-35 метров – высота самого флагштока».

Проектом создания самого высокого флагштока в Украине, по данным ЗОГА, предусмотрено так же обустройство смотровой площадки на вершине кургана, где он будет установлен, строительство удобной для подъема пешеходной эстакады и установка скульптурной композиции, посвященной казацком прошлом Запорожского края.