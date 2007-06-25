В Киеве сотня людей мутузила друг друга подушками (фоторепортаж)

В Киеве побили рекорд боев подушками. Свыше ста людей собрались под Аркой Дружбы Народов, чтобы в таких способ отпраздновать День Молодежи, передает 5 канал. Желающих безнаказанно всыпать друг другу горячих не напугал даже ливень. Участники должны были в письменном виде поклясться "смело вступать в драку", "не спать на своем оружии во время акции", и "защищать спину товарища". Организаторы акции заверяют, что так называемая "пушистая драка" не призыв к хулиганству, а лишь способ снять стресс и весело провести время.

Фото УНИАН