От поведения украинской власти и «независимого правосудия» запахло средневековьем

Сегодня главная политическая повестка дня в Украине не реформы, а события, от которых дурно пахнет средневековьем, оруэлловским «скотским хутором». Это голодовка экс-министра Юрия Луценко и игры «в кошки-мышки» независимого украинского правосудия, а на самом деле «партии власти» с Юлией Тимошенко.

Политическая наука учит, что вакуум власти – явление безобразное. Лучше самая плохая власть, чем время, когда ее нет вообще. Помните из старой истории - «руина», «смута», «хаос», «разруха». А из новейшей – годы «краха надежд» президентства Виктора Ющенко.

Правда и то, что сегодня размазанная, как повидло, большая украинская политика – явление не публичное, закрытое от глаз. Украинская политическая жизнь живет и дышит «под ковром» - там, где экономический результат, получение прибыли, рождение миллионов и миллионеров к экономике не имеют никакого отношения.

Причем первые, самые главные и толстые «серые кардиналы» украинского политического класса (легитимные и не очень), особо не афишируют свои судьбоносные для страны решения и идеи. А мы, «сердитые граждане» 46-миллионной страны, лишь можем предполагать, чем занимаются люди власти. И с ужасом предполагаем, что мотивы их поступков и инициатив следует искать в патологической психологии, а не в политической стратегии или в патриотизме власть предержащих.

Почему? Да потому, что сегодня главная политическая повестка дня в Украине не реформы, а события, от которых дурно пахнет средневековьем, оруэлловским «скотским хутором». Это голодовка экс-министра Юрия Луценко и игры «в кошки-мышки» независимого украинского правосудия, а на самом деле «партии власти» с Юлией Тимошенко.

Конфуций учил, что если мстишь – то копай две могилы. Даже «просвещенные» граждане Украины «из партии телевидения» полагают, что дело Луценко – это банальное сведение счетов, украинская вендетта. И если голодовка министра закончится трагедией – его смертью, то, как учит Святое Писание, зло вернется и поразит виновных.

Можно вспомнить сотни, тысячи имен фанатиков или выдающихся борцов за идею, затворников советских психушек, воинов демократии и борьбы с тоталитарными режимами или просто людей, загнанных властью в угол. Как правило, они умирали, голодая, или становились инвалидами. Но время шло, к власти приходили «новые лица политики» и на нарах были другие. А по тюремному двору бродили строем те, кто в недавнем прошлом сажал своих политических противников. Кто-то в Украине сегодня пытается топором сломать замки на ящике Пандоры.

И самое интересно, что инициаторов этой постыдной для цивилизованной Украины средневековой вакханалии с Юрием Луценко мы все знаем поименно, я бы написал «лично». Как знаем причины их такого непримиримого (по понятиям), отношения к экс-министру. Как и понимаем (при всей моей критичности к Луценко как к политику и как к министру внутренних дел), что «гигантский урон экономике, который нанес Юрий Луценко Украине» – это дырка от бублика, издевательство над здравым смыслом, над общественной моралью.

Но будем помнить, что гамбургский счет неотвратим, время все расставит по полочкам, назовет палачей и жертв по именам и фамилиям. Маятник власти в политике дело обычное, тривиальное, но вполне объективное и закономерное. Правых сменят левые, либералов радикалы, воров «люди с чистыми совестью и руками».

***

Что же до дикой истории с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко, то уместны политические параллели. Здесь явно просматривается «погружение в архаику», в варварство, в средневековье.

Читал, что при угрозе устоям Римского государства сенат назначал диктатора, должностное лицо с чрезвычайными полномочиями на срок, не превышающий шести месяцев. И что интересно, диктатор не мог быть привлечен к ответственности за свои действия после истечения срока своих полномочий.

Даже, если не вспоминать о том, что годы последнего премьерства Юлии Тимошенко совпали с большими проблемами европейской и украинской экономики, и то, что политическую ответственность вместе с премьер-министром за все промахи и беды той власти несет президент Виктор Ющенко, хочу спросить: а судьи кто? Кто те люди, которые сегодня дают оценку политическим и экономическим решениям экс-главы правительства?

Понятно, что объем власти, которым располагает премьер-министр, огромный. Поэтому любое решение, любая подпись под документом либо бросает миллионы людей в нищету, либо заставляет видеть свет в конце туннеля. Но премьер-министр, как и любой другой человек, в нашем случае, наемный менеджер, со всей очевидностью, имеет право на ошибку. Другое дело, что ошибки главы кабинета министров дорого обходятся обывателю и налогоплательщику.

Но для того и существует демократия, парламент, социально-политические карьерные лифты, выборы, которые к власти приводят лучших из лучших, самых умных, волевых, профессиональных, образованных, удачливых. Тех, кто пользуется поддержкой большинства избирателей, политических и бизнес-сообществ. Это называется, напишу большими буквами, ЦИВИЛИЗАЦИЯ, политическая культура!

Работа Юлии Тимошенко, как и деятельность, например, Виктора Януковича, Николая Азарова, есть результат выбора, волеизъявления избирателей и политического консенсуса общества.

И вот политика, чиновника, топ-менеджера Юлию Тимошенко, которая в прошлом получил легитимность от миллионов избирателей, от политических партий, которые тогда представляли власть, сегодня оценивает один человек – следователь прокуратуры.

Да пусть у него будет семь пядей во лбу! Пусть этот независимый, добрый и честный человек будет с прекрасным образованием. Пусть он эрудит и философ! Даже поверим, что он, может быть, подпольно учился на юридическом факультете университета Беркли, а затем получил докторский диплом Оксфорда! Но он не может и не вправе давать оценки политическим решениям, которые принимал «во политическом времени и политическом пространстве» экс-премьер-министр правительства Украины.

Если г-жа Тимошенко в то время, когда была главой правительства, не воровала и не тягала чемоданы с долларами домой, то все другие ее решения и поступки могут быть вредными, неоправданными, нецелесообразными, некомпетентными. Но не уголовно наказуемыми! Так как это были политические и экономические решения, которые зависят от многих объективных и субъективных детерминант, причин, условий, обстоятельств.

Это называется искусство политика. Это всегда риск, так как политика, говорил классик, «искусство возможного». А главная задача как президента Виктора Януковича и нынешнего правительства Николая Азарова сегодня не сажать, преследовать, сводить счеты с «бывшими», а лишь верно оценить долю прошлого, которую можно сохранить в настоящем, и долю настоящего, которую можно завещать будущему.

Мы, граждане Украины, из собственного политического опыта неоднократно убедились, что смена политиков и партий во власти не решает никаких экономических и социальных проблем простого обывателя. Смена власти не гарантирует, что новый президент или премьер-министр будет лучше, чем его предшественник.

Но в демократической стране (время не остановишь) замена одних политиков на других предопределена. Это как за осенью приходит зима, а потом весна. Придет время и команде Виктора Януковича паковать чемоданы. Даже по той причине, что избиратели устают от узнаваемых политиков и требуют новых, в вечной надежде, что жить будет веселее.

Смена президентов и премьеров – это единственная в современном мире гарантия от революций, порука стабильности. Более того, сменяемость власти – это гарантия безопасности и счастливой старости президента Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова и других «добрых политиков» нынешней партии власти.

Политические преследования Юрия Луценко и Юлии Тимошенко – это мощный сигнал неблагополучия политической жизни Украины, зарождения пока еще только эстетической слабости и возможности становления тоталитарных традиций советского времени, поощрения радикального национализма.

В нашей стране запахло средневековьем. Именно те варварские времена сегодня изумляют нас непостижимым неистовством, постоянством, с которым в правовых документах Средневековья выступают на первый план корыстолюбие, неуживчивость, мстительность.

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Недавно прочитал замечательные мемуары американского четырехзвездного генерала, бывшего председателя Комитета штабов американской армии, бывшего государственного секретаря США Колина Пауэлла.

Предлагаю читателям ознакомиться вот с этими воспоминаниями генерала:

«За время наших встреч с Горбачевым я получил от него несколько подарков. Больше всего меня покорил один из них – охотничье ружье с великолепно инкрустированной металлической казенной частью. Так как оно, несомненно, стоило более 180 долларов, я сдал его на оценку в управление служб общего назначения. Управление затем предоставило мне возможность первым выкупить это ружье по его цене. В противном случае бывший подарок отправился бы на аукцион. Управление, как мне показалось, решило в этом случае переплюнуть по цене даже аукцион Сотби. Даже цена любого ломбарда устроила бы меня больше. Но уж очень хотелось иметь это ружье. Тяжело вздохнув и надеясь, что моя жена Альма проявит мудрость, я выписал чек. Просматривая как-то наши оплаченные счета, она споткнулась на нем, и мне пришлось услышать: «Колин Пауэлл, 1200 долларов за какое-то глупое ружье?» (См.: Пауэлл К. На пути к американской мечте. М., Мир. 2002, с. 380).

Виктор Тимошенко, Киев