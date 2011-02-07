Египет и Иерихонские трубы. Эвакуация показала, что в Украине появилась власть, которая заботится о гражданах

В последние десять дней Украина успешно реализует самую масштабную в своей истории операцию по эвакуации украинских граждан из-за границы. На сегодня из охваченного общественными беспорядками и проявлениями насилия Египта за счет государства уже эвакуировано 439 украинцев, заявивших о своем желании покинуть эту арабскую страну. Соответствующую работу координирует созданный по поручению президента Украины Виктора Януковича оперативный штаб во главе с первым вице-премьер-министром, министром экономического развития и торговли Андреем Клюевым. Всестороннюю дипломатическую поддержку эвакуации и ее организацией непосредственно в Египте занимается Министерство иностранных дел, которое в помощь посольству Украины в Каире направило еще двух консульских сотрудников, профессионально владеющих арабским языком. В результате этих усилий украинских граждан собирали со всех египетских городов в Каире и Хургаде, откуда их забирали организованные оперативным штабом самолеты в пятницу, 5 февраля, и субботу, 6 февраля. Еще раньше самолет, нанятый НАК „Нафтогаз Украины” вывез из АРЕ сотрудников этой и ряда других украинских компаний, жен и детей дипломатов, а также группу украинцев, которые учились или работали по контракту в египетской столице.

Будет сделано столько специальных рейсов, сколько нужно. Причем и в дальнейшем украинцев, в отличие от граждан отдельных западных государств, будут эвакуировать бесплатно (одним из каирский рейсов безвозмездно вывезли даже съемочную группу одного из самых рейтинговых национальных телеканалов).

Важно подчеркнуть, что свыше десяти миллионов гривен, зарезервированных в государственном бюджете на проведение данной эвакуации, тратятся ровно в том объеме, в каком возникает необходимость. Вполне вероятно, что большая часть этой суммы, если тренд к стабилизации ситуации в Египте сохранится, останется в бюджете и пойдет на другие цели. Любые спекуляции на эту тему свидетельствуют лишь о нежелании разобраться в механизмах государственного финансирования этих мероприятий.

Вся эта работа, к которой также привлечены Министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба, другие министерства и ведомства, ясно показала, что в Украине появилась дееспособная власть, которая хочет и умеет оперативно заботиться о своих согражданах.

В эти дни бывали случаи, когда украинские дипломаты из своих денег помогали землякам, которые из-за беспорядков в Египте оказались в затруднительном финансовом положении; когда пограничники в аэропорту „Борисполь” делали все возможно и невозможное, чтобы люди, пережившие большое психологическое потрясение, прошли паспортный контроль за считанные минуты. И благодарностью за все это были искренние аплодисменты в адрес консульских сотрудников МИД, которые первыми поднимались на борт самолетов, прибывавших в Киев, и неподдельная гордость за родное государство, которую выражали украинцы, увидев на практике, – Родина не оставила их в беде. Тот патриотизм, которым светились лица наших земляков, эвакуированных из Египта, наверно, чувствовали все журналисты, которые массово встречали каждый такой рейс в „Борисполе”.

Особо необходимо поблагодарить ведущих украинских туроператоров, которые, несмотря на огромные убытки, проявили ответственность и солидарность с государством и согражданами. К 13 февраля все туристы смогут вернуться домой. Те СМИ, которые выносят в заглавия громкие фразы: „В Египет вылетел очередной чартер с украинскими туристами”, - мягко говоря, искажают факты. Да, самолеты направляются в это африканское государство, но лишь для того, чтобы забрать туристов, которые еще раньше прибыли в Египет. Всего 31 пассажир (половина из которых не граждане Украины) на четырех самолетах из более чем полуторасот мест в каждом – это свидетельствует как о реальном проявлении социальной ответственности операторов туриндустрии, так и о безответственности отдельных журналистов, захваченных поиском жареных фактов там, где их быть не может.

Нужно надеяться, что ситуация в Египте в ближайшее время стабилизируется, и эта ключевая страна арабского мира продлит свое мирное развитие. И украинские туристы, студенты, бизнесмены опять активно будут посещать эту исторически дружественную нам страну.

Но некоторые последствия этих событий уже очевидны. Украина показала себя как государство, способное позаботиться о своих гражданах в любой точке мира. В то же время отдельные СМИ, к сожалению, проявили себя как аналог легендарных иерихонских труб. Ученые доказали, что древние евреи использовали их громкий звук для прикрытия работ по подкопу стен города Иерихон, в результате которых крепость пала. Хочется надеяться, что большинство масс-медиа не станут брать на себя сомнительную роль средства маскировки попыток дискредитации государства в тех случаях, когда ее граждане реально имеют основания им гордиться.

Олег Волошин, директор Департамента информационной политики МИД Украины