И назовут единую футбольную команду Украины и России, например, «сборная святой руси»

В последнее время из разных источников льется информация о необходимости объединения украинского и российского футбольных чемпионатов. Мол, это значительно повысит уровень украинского футбола. Позитивную оценку этой идее уже дали владельцы украинских футбольных грандов – киевского “Динамо” и донецкого “Шахтера”. На сайте УНИАН, например, недавно было размещено высказывание генерального директора ФК “Шахтер” господина Палкина. Он с прискорбием сообщил, что прямо сейчас, к сожалению, объединить чемпионаты невозможно по некоторым причинам. В свою очередь он по-стахановски выдал нагора другое предложение – работать над формулой розыгрыша единого Кубка, воплощение которой будет значительным продвижением на пути к окончательному объединению чемпионатов. Для господина Палкина розыгрыш Кубка Украины является “не таким уже рейтинговым”. Как футбольный болельщик со стажем и украинский патриот решительно отрицаю необходимость любого слияния украинского футбола с российским и на это есть несколько весомых причин.

Украинский клубный футбол полностью самодостаточный и априори более сильный, следовательно не нуждается в слиянии с чем-то худшим. Украинская земля продолжает рожать больше футбольных талантов, чем российская. Об этом свидетельствует количество украинцев, которые играют за российские футбольные клубы. Воспоминания еще с лет почившего в бозе “совка”, когда весь союзный футбольный воз тянули в первую очередь украинские команды – “Динамо”, “Шахтер”, “Днепр”, “Металлист” и ”Черноморец”. В то время в России как такового футбола не было вообще, он был лишь в Москве и Ленинграде. В Москве же и руководили процессом. Да и на сегодняшний день, когда футбольные координаты в Украине и в России полностью смещены в сторону частной собственности, говорить о том, что российский клубный футбол стал качественно лучше нет никаких оснований. Напротив, украинский футбол лучше, что и доказывают поединки “Динамо” со “Спартаком”, “Динамо” с “Рубином” и “Шахтера” с “ЦСКА” в еврокубках, где наши команды непременно выходили победителями. Возможно именно этот беспрекословный факт порядком раздражает российских футбольных функционеров, которых подмывает порулить и украинским футболом, как и в союзные годы. Именно для этого они и “произвели” на свет божий идею о слиянии чемпионатов, накинув на нее капюшон благих намерений, таких как общее повышение уровня объединенного чемпионата, увеличение посещаемости стадионов и тому подобное. Однако, на чашах весов, которые пытаются склониться в сторону России в этом вопросе, - куча денег. Российская футбольная индустрия бесспорно имеет более мощные финансовые вливания, источники которых ведут в неисчерпаемые нефтегазовые месторождения нашего северо-восточного соседа.

С клубным футболом, кажется, в целом разобрались. Но на этом вопрос не исчерпан. Россия не успокоится лишь фактом поглощения украинского футбольного чемпионата. Убежден, что окончательная цель – слияние сборных Украины и России в единую команду, с названием, например “сборная святой руси” и с двуглаво-трехцветной символикой на футболках. Все это не выдумка, а реалии ближайшего будущего, которые полностью укладываются в контекст ползучего возобновления империи на 1/6 территории земли. Футбольная индустрия Украины, инфраструктура которой отчасти перестраивалась и за наш с вами счет (налогоплательщиков), как и при “совке” должна будет впрячься в единый имперский воз, лавры от достижений которого, конечно, будет пожинать Москва. Таким образом Россия не просто хочет избавиться от более сильного конкурента на мировой арене путем тривиального поглощения, подживив собственную мощь за наш счет, но и здесь преследует четкую геополитическую цель. У меня появляется вопрос другого толка, не футбольного. Согласимся ли мы, украинцы, на то, чтобы у нас отобрали возможность болеть за нашу национальную, желто-синюю сборную? Поскольку сегодня футбол является игрой миллионов, то лишить нацию ее национальной сборной значит отнять один из важных признаков ее самоидентификации. Представляете, чтобы, например, итальянцев лишили их “скуадры адзурры”?

Понимают ли такие простые вещи в ФК “Шахтер” и ФК “Динамо”, разрабатывая всяческие там формулы объединения, или же их сознание окончательно омрачено молохом разноцветных купюр? Вопрос риторический. С точки зрения их клубной бухгалтерии они действуют верно. Однако, это единственный плюс, который принесет с собой объединение чемпионатов – последующее увеличение барышей владельцев украинских грандов. Плюс чисто меркантильный и очень сомнительный. А 2/3 состава нынешней украинской премьер-лиги должны будут уйти прочь в первую лигу, то есть на задворки, потому что для них, малоимущих, места в так называемой объединенной элите не будет. Так о каком развитии украинского футбола идет речь, господин Палкин? Украинский футбол - это не только “Шахтер” и “Динамо”. Такие команды, как “Ворскла”, “Оболонь”, “Кривбасс” и другие также мечтают о еврокубках, а их болельщики не хуже динамовских или донецких! Следовательно, абсурдная идея относительно так называемого объединения чемпионатов Украины и России должна быть отвергнута как невыгодная и вредная. Никогда уровень украинского футбола не повысится путем позорного совокупления с футболом российским. Вместе с тем, господин Палкин, желаю Вам вдохновения и успехов в последующем развитии ФК “Шахтер”, но только в контексте всего украинского национального футбола. Будьте патриотом Украины!

Владимир Манько, “Нація і Держава”