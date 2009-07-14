В Святогорской Лавре при раскопках обнаружены мощи первого настоятеля

В г. Святогорск Донецкой области при раскопках в Свято-Успенской Святогорской Лавре обнаружены мощи первого настоятеля Святогорской Пустыни архимандрита Арсения (Митрофанова) и мощи его подвижника преподобного Исаакия (Головина).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, раскопки на территории Лавры велись по благословению ее наместника епископа Арсения братией Всехсвятского скита для обнаружения братских погребений на Всехсвятском кладбище и установки на могилах крестов.

В ходе раскопок прямо за алтарем Всехсвятской церкви, на глубине около метра, братией был обнаружен кирпичной свод. Разобрав его, братия увидела небольшой деревянный ящик, завернутый в ткань, на дне которого была стеклянная бутылка с листком бумаги, закрытая пробкой. Листок бумаги, датированный предположительно 1925 годом, содержал текст о том, что «…милостию Божиею здесь погребены останки Всечестнейшаго Настоятеля Архимандрита Арсения перваго по возобновлении обители».

Автор записки, настоятель Всехсвятской церкви игумен Михаил, сообщал, что Архимандрит Арсений был погребен в скале вблизи храма, однако в апреле 1923 года останки «кем-то были выброшены под скалу». По свидетельству игумена Михаила, он попросил пономаря иподиакона Никона собрать мощи Архимандрита Арсения, которые затем были погребены «в чтимой могилке подвижника и прозорливца иеромонаха Исаакия».

После обнаружения мощей архимандрита Арсения и прочтения записки, братия приступила к поиску мощей преподобного Исаакия. Значительно глубже гроб с его мощами был найден. Мощи святых преподобных Арсения и Исаакия были положены в гробы и перевезены в ризницу. В скором времени мощи будут положены в Успенском соборе для всеобщего поклонения, отметили в пресс-службе Донецкой епархии.

Справка УНИАН. Преподобный Арсений, архимандрит Святогорский (в миру Алексей Яковлевич Митрофанов) родился в 1805 году в городе Ливны Орловской губернии. По благословению великого старца и подвижника преподобного Серафима Саровского, в 1832 году Алексей Митрофанов отправился в Соловецкий монастырь, где жил до апреля 1833 года. В 1842 году состоялось знакомство отца Арсения с благочестивой четой Потемкиных, владельцами Святогорского имения в Харьковской губернии. По их ходатайству в 1844 году он стал первым настоятелем возрождавшейся древней Святогорской обители. По историческим свидетельствам, с этого времени начался расцвет обители. За короткое время в обители были построены многие здания и храмы, открыты мастерские и лавки, обновлены древние церкви и пещеры.

Скончался архимандрит Арсений 12 октября 1859 года. По завещанию он был погребен в пещерах Святогорской скалы. Впоследствии близ его могилы была создана пещерная церковь. Перед закрытием Святогорской обители в 1922 году мощи архимандрита Арсения были перезахоронены в неизвестном до сих пор месте.