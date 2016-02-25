АНОНС

25 февраля (четверг) 2016 года в 11:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

«ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ СПУСТЯ ДВА ГОДА ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА»

С 8 по 17 февраля 2016 г. Институт Горшенина провел всеукраинское социологическое исследование на тему "Общественно-политические настроения населения Украины". Его результаты демонстрируют низкий уровень доверия и одобрения по отношению к политикам и государственным институтам. Рейтинги ведущих политических сил и политиков свидетельствуют об отсутствии явно выраженных лидеров общественного мнения среди представителей украинского политикума. Институт Горшенина пригласил политических журналистов и экспертов обсудить причины и следствия из сложившихся взаимоотношений украинского общества и политиков.

Участники круглого стола:

1. ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ, журналист, публицист, ведущий Espreso TV и Радио Свобода

2. СЕРГЕЙ РАХМАНИН, журналист, публицист, первый заместитель главного редактора издания «Зеркало недели»

3. СОНЯ КОШКИНА, шеф-редактор LB.ua

4. ОЛЕСЯ ЯХНО, политический эксперт

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)​