В Киеве в Центре Национальной Идеи «Украинский Дом» пройдет II международный фестиваль «Мастера Стальной Грани»

08-09 декабря 2018 в самом сердце нашей страны, а именно на Крещатике, 2 в Киеве, в Центре Национальной Идеи «Украинский Дом» пройдёт II международный фестиваль «Мастера Стальной Грани».

Уже хорошо известный проект «Стальная Грань», который десять лет является основным событием в Украине для увлечённых людей, ценящих холодную красоту, которые пропагандируют здоровый образ жизни, занятия спортом, боевыми искусствами, самозащитой и готовы учиться навыкам кузнецов, гончаров, шорников и многих других мастеров, продолжает развивать дополнительный проект, где ещё больше внимания будет уделяться развитию культуры и ознакомлению с процессами изготовления изделий из металла, кожи, глины и др.

8 и 9 декабря посетителей фестиваля ждут мастера ножевого дела, кузнецы, гончары, мастера различных на родных украинских промыслов.

8 декабря в 10:30 начнётся установление и регистрация нового национального достижения, кузнечного рекорда «Самая кованаякарта Украины» в категории «маленькие объекты ».

Традиционно, как для Стальной Грани, можно будет не только увидеть работу профессионалов ножевых их, кузнечных, гончарных и других дел, народных ремёсел, но и попробовать что-то сделать самостоятельно.

К рим того посетители смогут увидеть сабельные бои, посетить семинары по домедицинской помощи, принять участие в конкурсе ах, проводимых как для взрослых, так и для малышей и даже научиться создавать мультфильмы.

Изюминкой этого фестиваля состояние е воспроизведения вековых традиций и большое количество самых разных мастер-классов от представителей Национального музея народной архитектуры и быта Украины и Черниговского областного художественного музеяй имени Григория Галагана "

Многие из мастер-классов будет проводиться впервые.

График работы I I международного фестиваля «Мастера Стальной Грани»:

0 8. 12.1 8: 11.00 - 19.00; 09 .12.1 8: 10.0 0 - 17.00.

Адрес: Киев, улица Крещатик, 2, Украинский Дом.

Билеты: взрослый - 50 гривен; дети до 10 лет - бесплатно.

Мобильный телефон: +380 66 172-178-5

Аккредитация СМИ обязательна. Телефон: (066) 172 17 85

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