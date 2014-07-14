На данный момент известно о судьбе двух членов экипажа сбитого Ан-26 - пресс-центр АТО

Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

«Поисково-спасательная операция по военно-транспортному самолету ВС Украины Ан-26 в определенном районе Луганской области продолжается. Сейчас известно о судьбе двух членов экипажа. Информация по другим членам экипажа проверяется, принимаются меры для установления связи с ними», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, очевидцы сообщили о том, что в Луганской области в Краснодонском районе сегодня, 14 июля, около 12.30, был сбит пророссийскими боевиками украинский самолет, летчик катапультировался.

Читайте такжеОпубликовано видео падения сбитого террористами украинского самолетаВпоследствии советник министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил, что в Луганской области террористы сбили военно-транспортный самолет Ан-26. Он также добавил: «У меня есть информация только о том, что два члена экипажа выбросились с парашютами». «О деталях знают в Вооруженных силах. Это их самолет», - отметил Геращенко.

На брифинге спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко в свою очередь сообщил, что сбитый сегодня в Луганской области военно-транспортный самолет Ан-26 не мог быть поражен из переносного зенитно-ракетного комплекса, которые есть на вооружении террористов.

По его словам, самолет был подбит на высоте 6,5 тыс. м. “Ни один переносной зенитно-ракетный комплекс, который есть сегодня на вооружении у террористов, на этой высоте не может поразить самолет”, - отметил Лысенко и пояснил, Ан-26 был сбит другим, более мощным оружием, которое было применено, предположительно, с территории РФ.

Учитывая данные, переданные украинскими летчиками, которые вышли на связь, рассматриваются две версии: выстрел был произведен из современного наземного ракетно-пушечного комплекса “Панцирь” или самонаводящейся ракетой Х-24 класса «воздух-воздух» с российского самолета, который мог быть поднят в воздух с аэродрома Милерово в Ростовской области России.

Отвечая на вопрос, Лысенко отметил, что в самолете, кроме 7 членов экипажа, пассажиров не было, было лишь одно сопровождающее груз лицо.