На Луганщине потеряна связь с экипажем самолета Ан-26. Возможно, он сбит террористами

Продолжение:Опубликовано видео падения сбитого террористами украинского самолета

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"В 12.30 пропала связь с самолетом ВС Украины Ан-26, который выполнял задачи в рамках воздушно-транспортного обеспечения активной фазы АТО. Причины исчезновения связи проверяются", - говорится в сообщении.

Проводится поисково-спасательная операция в определенном районе Луганской области.

Как сообщал УНИАН, несколько часов назад очевидцы сообщили о том, что в Луганской области в Краснодонском районе сегодня, 14 июля, около 12.30, был сбит боевиками украинский самолет, летчик катапультировался.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил председатель общественной организации "Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, «в Краснодоском районе, возле шахты «Восточная» ГП «Краснодонуголь») из лесополосы террористами велся обстрел из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), и в 12.30 украинский самолет был сбит, летчик катапультировался».