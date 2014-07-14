Опубликовано видео падения сбитого террористами украинского самолета

Сообщение о сбитом террористами украинском самолете появилось еще несколько часов назад.

Как сообщили очевидцы, в Краснодонском районе, возле шахты «Восточная» ГП «Краснодонуголь» из лесополосы террористами велся обстрел из переносного зенитного ракетного комплекса ( ПЗРК), и в 12.30 украинский самолет был сбит, летчик катапультировался.

О потере связи с экипажем военно-транспортного самолета Ан-26 также сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"В 12.30 пропала связь с самолетом ВС Украины Ан-26, который выполнял задачи в рамках воздушно-транспортного обеспечения активной фазы АТО. Причины исчезновения связи проверяются", - говорится в сообщении.

Проводится поисково-спасательная операция в определенном районе Луганской области.

Вероятно, именно этот самолет и был сбит сегодня террористами.