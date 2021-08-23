Когда роды начались, возникли осложнения.

У одной из пассажирок эвакуационного рейса из Афганистана начались роды прямо на борту военного самолета США Boeing C-17.

Об этом рассказали в мобильном командовании Воздушных сил США.

В результате самолет приземлился на авиабазе Рамштайн в Германии, а гражданка Афганистана стала мамой девочки.

При этом роды осложнились низким кровяным давлением женщины, и самолету пришлось даже снижать высоту, чтобы сохранить ей жизнь и стабилизировать ситуацию.

Читайте такжеБайден может заставить коммерческие авиалинии США перевозить афганских эвакуированных - СМИДевочку и мать доставили в ближайшее медицинское учреждение. Их состояние удовлетворительное.

Захват власти в Афганистане талибами

В связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана радикальное движение "Талибан" начало быстро захватывать города в стране. Теперь, когда талибы вошли в Кабул, тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана из городского аэропорта.

По сообщениям СМИ, боевики "Талибана" начали преследовать людей, которые работали на силы США или НАТО. Группировка провозгласила на подконтрольной ей территории новое государство - Исламский Эмират Афганистан.

Представитель НАТО сообщил, что эвакуация из Афганистана иностранцев и афганских граждан, работавших в посольствах и международных гуманитарных группах, идет медленно из-за риска возникновения столкновений.

Президент США Джо Байден отмечал, что массовая эвакуация граждан из Афганистана "связана с риском потерь".

Автор: Катерина Комолова