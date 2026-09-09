Первый складной iPhone, дешевые AirPods и часы: какие новинки представила Apple

Главным событием вечера стал первый складной iPhone с гибким экраном и поддержкой Apple Pencil.

Apple провела большую осеннюю презентацию, которая стала первой крупной презентацией компании с новым генеральным директором Джоном Тернусом.

Утечки подтвердились – главным событием вечера стал первый складной iPhone с гибким экраном. Флагманские iPhone 18 Pro и Pro тоже получили много нововведений, а вот базовая серия, как и предсказывали источники, анонсирована не была – ее отложили до весны 2027 года.

iPhone Duo

В разложенном состоянии смартфон получил внутренний 7,6-дюймовый дисплей. В сложенном виде используется внешний экран диагональю 5,4 дюйма. Причем из-за более квадратного соотношения сторон последний по размеру составляет 90% площади экрана iPhone 18 Pro.

Видео дня

Помимо привычных вариантов использования, iPhone Duo также получил режим Flex. В нем гаджет можно согнуть под углом и поставить на одну из половин корпуса, превратив устройство в своеобразную подставку. Такой формат подойдет, например, для просмотра сериала без необходимости держать смартфон в руках.

Говорят, что за прочность стекла можно не переживать – задняя и передняя панели защищены стеклами Ceramic Shield Ceramic Shield и Ceramic Shield 2, а сам телефон имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Конструкция шарнира включает более 100 компонентов.

Внутри iPhone Duo установлен процессор A20 Pro, а за мобильную связь отвечает новый модем Apple C2. Смартфон получил две основные камеры разрешением 48 Мп (без переменной диафрагмы, а также поддержку Apple Pencil. На боковой грани расположена кнопка с Touch ID.

Интересно, что смартфон оснащен двумя батарейками – по одному в каждой половине корпуса. Заявленное время воспроизведения видео составляет до 24 часов, если использовать внутренний дисплей. Также поддерживается быстрая зарядка до 50% примерно за 20 минут.

Физической SIM-карты у смартфона не будет: iPhone Duo поддерживает только eSIM, причем независимо от региона продаж. Покупатели смогут выбрать между двумя вариантами оформления – Star White и Night Sky.

Стоимость устройства начинается с $1999 (около 90 000 грн) за модель с 256 ГБ встроенной памяти. Предзаказы откроются 16 октября, а продажи стартуют 23 октября.

iPhone 18 Pro и Pro Max

Премиальные телефоны не изменились внешне, но получили сразу три новых цвета: матовый черный, голубой и бургунди (вместо оранжевого).

Главным изменением в камере стал основной 48-мегапиксельный модуль с переменной диафрагмой, которая позволяет физически менять количество поступающего света. Его дополняют ультраширокоугольный и телефото-объективы по 48 МП каждый. Селфи-камера Center Stage осталась той же, на 18 Мп.

Еще одним заметным изменением стал Dynamic Island. Он стал примерно на 30% меньше и теперь способен одновременно отображать до трех активных приложений.

Новые iPhone работают на чипсете А20 Pro, созданный по 2-нм техпроцессу. Компания делает ставку не только на увеличение производительности, но и на возможности искусственного интеллекта, включая запуск сторонних моделей непосредственно на устройстве.

Apple также переработала систему охлаждения iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. По данным компании, это позволило увеличить производительность смартфонов при продолжительных нагрузках на 40%. При этом Apple улучшила батарейки обоих устройств: 18 Pro Max способен работать до 30 часов без подзарядки.

Apple утверждает, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получили самые навороченные камеры, самое долгое время автономной работы и самую высокую производительность среди всех iPhone в истории.

Устройства представлены в четырех цветах: Black, Glacier, Silver и Burgundy. Цены ожидаемо выросли – на $100: Теперь базовый iPhone 18 Pro на 256 ГБ стоит 1199 долларов, а Pro Max – 1299 долларов/

AirPods 5

Apple обновила свою линейку беспроводных наушников. AirPods 5 получили переработанную акустическую систему и активное шумоподавление, причем компания заявляет почти о 50-процентом улучшении эффективности ANC по сравнению с AirPods 4. Теперь все актуальные AirPods работают с активным шумоподавлением.

При этом Apple сохранила открытый формат наушников, поэтому AirPods 5 не используют классические силиконовые внутриканальные насадки. Еще одним заметным улучшением стала возможность регулировать громкость "свайпом" вверх или вниз по ножке наушника. Это делает управление музыкой удобнее без необходимости доставать смартфон.

Автономность составляет до 5 часов при включенном шумоподавлении и 20 часов с учетом зарядок от кейса. Он остался таким же компактным. В целом внешне AirPods 5 не отличаются от прошлого поколения, зато получили ряд фишек AirPods Pro.

Стоимость AirPods 5 начинается от $129, а версия с беспроводной зарядкой и дополнительными функциями стоит $149. Продажи начнутся 18 сентября.

Apple Watch Series 12

Базовая модель получила не столько визуальное, сколько функциональное обновление. Apple переработала систему датчиков, которая теперь измеряет частоту сердцебиения каждые 5 секунд. Частота измерений вариабельности сердечного ритма (HRV) также выросла – до 24 раз в минуту.

На основе этих данных Apple добавила новые полезные функции для оценки восстановления организма. Приложение "Готовность" анализирует недавнюю активность, тренировочную нагрузку и качество сна, после чего выставляет оценку от 0 до 10 и дает рекомендации. А функция "Долголетие" пытается оценивать физический возраст человека на основе различных показателей организма.

Часы работают на новом чипе S11 и сохраняют автономность до 24 часов в обычном режиме и до 10 часов при тренировках на улице. Apple Watch 12 поступят в продажу 18 сентября, цены начинают от $399.

Apple Watch Ultra 4

Вместе с обычными часами Apple представила Apple Watch Ultra 4. Это по-прежнему ориентированное на спорт и активный образ жизни устройство, но автономность увеличили до 50 часов в обычном режиме и до 84 часов с энергосбережением. Для длительных тренировок на улице предусмотрен режим с автономностью до 25 часов при постоянной работе GPS и измерении пульса

Ultra 4 также получили самую точную встроенную GPS-навигацию среди всех спортивных часов на рынке, что особенно важно для бега, походов и других активностей. Apple также обновила функции тренировок, включая силовые упражнения и расширила возможности анализа восстановления организма.

Часы доступны в корпусе из натурального или черного титана, а линейка ремешков Trail Loop, Alpine Loop и Ocean Band получила новые варианты. Стоимость новинки начинается с 799 долларов, в продажу она поступит 18 сентября.

Когда выйдет iOS 27 и другие операционные системы Apple

Финальные версии iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 и watchOS 27 станут доступны пользователям в понедельник, 14 сентября. В этот же день выйдет tvOS 27 и обновление visionOS 27.

Главным нововведением iOS 27 станет обновленная Siri с функциями искусственного интеллекта. Она может управлять настройками iOS, искать информацию на смартфоне и запоминать диалоги. С Siri можно общаться голосом, как и раньше, или через отдельное приложение, которое будет предустановлено на каждый iPhone.

Apple оптимизировала iOS 27 на старых айфонах, поэтому даже серия iPhone 11 получит обновление.

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