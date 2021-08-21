15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.

Президент США Джо Байден отметил, что массовая эвакуация граждан из Афганистана "связана с риском потерь".

Об этом сообщает BBC.

Сейчас США спасли 13 тысяч человек в "одной из самых больших и сложных воздушных перевозок в истории". По его словам, американские военные возьмут на себя обязательство вывести 50-65 тысяч афганских союзников.

"Не обманывайтесь. Эта миссия по эвакуации опасна. Она связана с риском для наших Вооруженных сил и проводится в сложных условиях", – сказал американский глава.

Читайте такжеНАТО предостерегает "Талибан" вот попыток помешать эвакуации людей из АфганистанаБайден добавил, что не может обещать окончательный результат или что эвакуация будет безопасна и без потерь.

"Но как главнокомандующий я могу заверить вас, что мобилизую все необходимые ресурсы", – подчеркнул Байден.

Талибан захватил власть в Афганистане

Автор: Яна Ставская