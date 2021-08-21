Президент США Джо Байден отметил, что массовая эвакуация граждан из Афганистана "связана с риском потерь".
Об этом сообщает BBC.
Сейчас США спасли 13 тысяч человек в "одной из самых больших и сложных воздушных перевозок в истории". По его словам, американские военные возьмут на себя обязательство вывести 50-65 тысяч афганских союзников.
"Не обманывайтесь. Эта миссия по эвакуации опасна. Она связана с риском для наших Вооруженных сил и проводится в сложных условиях", – сказал американский глава.
Читайте такжеНАТО предостерегает "Талибан" вот попыток помешать эвакуации людей из АфганистанаБайден добавил, что не может обещать окончательный результат или что эвакуация будет безопасна и без потерь.
"Но как главнокомандующий я могу заверить вас, что мобилизую все необходимые ресурсы", – подчеркнул Байден.
Талибан захватил власть в Афганистане
- 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.
- Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
- Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
- Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.
- Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама". Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.
- Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.
- По состоянию на вечер 17 августа уже 153 украинских гражданина, украинцы афганского происхождения, желали покинуть Афганистан. 18 августа самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, не смог сесть в Кабуле. Сейчас нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой.