Россияне нанесли удар по ТРЦ в Сумах: есть погибшие и раненые

В результате удара возник пожар.

Российские оккупанты нанесли удар по торгово-развлекательному центру в Сумах, есть погибшие и раненые. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Олег Григоров, начальник Сумской областной военной администрации.

"Враг нанес прицельный удар с помощью ударного БПЛА по территории торгово-развлекательного центра в Сумах. На данный момент подтверждена гибель одного человека. Предположительно, число погибших может быть больше", – подчеркнул он.

Кроме того, добавил Григоров, в результате удара по ТРЦ есть и раненые. Информация о них уточняется.

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"Повреждены автомобили на парковке и здание ТРЦ. Возник пожар. На месте работают все необходимые службы. Продолжаются работы по ликвидации последствий и спасательная операция", – сообщил глава ОВА.

Он также подчеркнул, что существует угроза повторных ударов. Поэтому нужно не находиться рядом с местом попадания и оставаться в безопасных местах.

Позже Григоров добавил, что на данный момент известно уже о трёх погибших в результате атаки на территорию ТРЦ.

"Два человека ранены. Информация уточняется. Продолжается ликвидация последствий", – написал глава ОГА.

Позже начальник Сумской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что число пострадавших возросло до 14 человек, среди раненых есть 16-летний ребенок.

Кривошеенко отметил, что четверо пострадавших, по оценке врачей, находятся в тяжелом состоянии.

"Информация о состоянии пострадавших обновляется", – добавил он.

Удары россиян по территории Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 сентября, россияне атаковали Киев с помощью дронов. В частности, дрон попал в 24-этажный жилой дом на уровне 11–12 этажей. На 12-м этаже возник пожар, было зафиксировано разрушение стен.

Кроме того, в результате попадания беспилотника возник пожар в 9-этажном жилом доме.

В Киевской городской военной администрации заявили о гибели женщины в результате попадания БПЛА в 9-этажный жилой дом в Днепровском районе. Сообщалось о 14 пострадавших от вражеской атаки на столицу за день.

Кроме того, враг нанес удар беспилотником типа "Шахед" по поезду маршрутом "Харьков – Изюм". Дрон попал в заднюю часть поезда. Возник пожар. Сообщалось о семи пострадавших, которых госпитализировали.

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