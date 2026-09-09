Путин хочет урегулирования войны в Украине, - Трамп

Он добавил, что было бы хорошо, если бы украинский президент Владимир Зеленский также хотел заключить сделку.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "отличную беседу" с росссийским лидером Владимиром Путиным и считает, что тот хочет урегулирования войны в Украине. Об этом пишет Clash Report.

Он добавил, что было бы хорошо, если бы украинский президент Владимир Зеленский также хотел заключить сделку.

"У нас состоялся отличный разговор. Он хочет заключить сделку. И если Зеленский тоже хочет заключить сделку, это было бы очень хорошо", - сказал он.

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На вопрос журналиста "Так в чем же задержка?" Трамп ответил, что "эти двое ненавидят друг друга":

"Проблема в том, что эти два человека ненавидят друг друга. Думаю, больше всего дело именно в том, что эти два человека ненавидят друг друга. Я так считаю, потому что общаюсь с людьми - это всё, чем я занимаюсь. Всю свою жизнь я имею дело со сделками, и эти двое просто устали бороться"

Он также допустил возможность проведения двусторонней встречи с Путиным.

"Это может произойти. У нас состоялся хороший разговор. Это может произойти", - заявил президент США.

Переговоры по Украине

Ранее сообщалось, что директор ЦРУ Джон Ретклифф готовится взять на себя более активную роль в переговорах между США, Россией и Украиной. В Вашингтоне рассматривают вариант сократить участие спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента Трампа Джареда Кушнера - именно они до сих пор отвечали за "челночную дипломатию" с Москвой и Киевом.

Приближенные к Рэтклиффу люди сообщили европейским коллегам, что директор ЦРУ возьмет на себя большую часть этой работы, параллельно поддерживая контакты с разведками обеих стран.

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