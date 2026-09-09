Глава ЦРУ Рэтклифф может стать главным переговорщиком США по вопросу Украины, – FT

Окончательное решение о кадровых перестановках в команде президент США пока не принял.

Директор ЦРУ Джон Ретклифф готовится взять на себя более активную роль в переговорах между США, Россией и Украиной. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, в Вашингтоне рассматривают вариант сократить участие спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента Трампа Джареда Кушнера – именно они до сих пор отвечали за "челночную дипломатию" с Москвой и Киевом. Приближенные к Рэтклиффу люди сообщили европейским коллегам, что директор ЦРУ возьмет на себя большую часть этой работы, параллельно поддерживая контакты с разведками обеих стран.

Белый дом и ЦРУ отказались комментировать ситуацию. По имеющимся данным, окончательного решения Трамп еще не принял.

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По словам двух источников, причастных к закулисным переговорам, в США начали задумываться о перестановке в команде еще в конце февраля, когда предыдущие попытки заключить мирное соглашение провалились. Тогда процесс приостановили, поскольку администрация Трампа переключилась на войну в Иране, начавшуюся вскоре после последнего раунда переговоров по Украине.

Как отмечается в статье, Уиткофф, близкий друг Трампа, вероятнее всего, останется спецпосланником по мирным миссиям – в частности, продолжит заниматься Ближним Востоком. Параллельно он может некоторое время работать и по украинскому направлению вместе с Рэтклиффом. Двое источников рассказали, что между Рэтклиффом и Уиткоффом идет настоящая "борьба за влияние" – кто за что будет отвечать.

По мнению источников FT, свободный стиль работы Уиткоффа раздражал и Россию, и Украину, и союзников Киева. В Украине считают, что Уиткофф недостаточно давил на Путина, чтобы тот смягчил требования. В Москве же, напротив, отчасти винят Уиткоффа в провале саммита Трампа и Путина на Аляске в прошлом году.

Путин, по словам источников, хвалил усилия Уиткоффа, однако Кремль якобы намекал, что не против нового подхода со стороны США. Белый дом весной также рассматривал назначение нового посла в Москве, чтобы открыть еще один канал связи с Россией.

Визит директора ЦРУ в Москву

В конце августа Рэтклифф совершил неожиданный визит в Москву, где, как отмечается, обсудил с высокопоставленными чиновниками разведки войны в Украине и Иране, а также "гибридные" угрозы России для Европы. Трамп тогда назвал эту поездку "полуплановой".

Украинская разведка на прошлой неделе доложила президенту Зеленскому, что визит Рэтклиффа в Москву – это сигнал о его растущей роли в мирном процессе. По информации источников, Путин сначала планировал встретиться с Рэтклиффом лично, но отменил встречу после того, как тот озвучил российским разведчикам пессимистичную оценку хода войны.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил FT, что никакой встречи между Путиным и Рэтклиффом не планировалось. По его словам, во время телефонного разговора во вторник Трамп и Путин не обсуждали возможные изменения в команде переговорщиков.

Визит спецпосланников в Украину

Через неделю после поездки Рэтклиффа в Москву туда же отправились Уиткофф и Кушнер – встретиться с Путиным, а затем и с Зеленским в Киеве.

После встреч Уиткофф и Кушнер заявили об оптимизме по поводу возобновления трехсторонних переговоров США, России и Украины, приостановленных еще в феврале. Однако, как рассказали FT источники, знакомые с ходом переговоров в Москве и Киеве, американцы не привезли никаких новых идей, а Путин не продемонстрировал готовности отступить от своих прежних требований.

"Нельзя решить это наскоками. Это очень сложный конфликт. Нужна полноценная, постоянная работа по каждому вопросу. На данный момент этого не происходит", – отметил один из источников.

Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков во вторник заявил в эфире государственного телевидения, что Путин сказал Трампу: США могут добиться немедленного прекращения огня, просто полностью прекратив поддержку Украины – фактически позволив России победить.

В то же время Кушнер, по словам знакомых, планирует отойти от украинского направления и сосредоточиться на дипломатии вокруг сектора Газа и войны Израиля с Ираном.

Трое высокопоставленных украинских чиновников сообщили, что Киев поддерживает хорошие рабочие отношения как с Рэтклиффом, так и с Уиткоффом и Кушнером, и не отдает особых предпочтений тому, кого именно назначит Трамп.

Реакции на визит

Ранее УНИАН писал, что военный эксперт назвал позором визит Виткоффа и Кушнера в Москву и Киев. По его словам, "цирковой номер" двух посланников рискует подтвердить опасения о том, что поддержка Киева со стороны США при президентстве Трампа остается скорее пустым звуком, чем реальной военной силой.

Особенно контрастными, по мнению эксперта, выглядели мужские объятия Виткоффа и Кушнера с Зеленским в Киеве – после теплого приема, который Путин устроил им в Москве.

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