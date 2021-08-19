Согласно непубличному отчету ООН, боевики используют против своих мишеней тактику запугивания.

Боевики Талибана начали преследовать в Афганистане людей, которые ранее работали на силы США или НАТО, или сотрудничали с ними.

Об этом сообщает BBC, которая ознакомилась с конфиденциальным отчетом ООН. Документ был составлен норвежским Центром глобального анализа, который предоставляет ООН разведывательную информацию.

Согласно документу, Талибан использует тактику запугивания. Чтобы добраться до своей мишени, боевики могут задержать членов ее семьи и угрожать им убийством.

Особому риску подвержены люди, занимавшие важные посты в армии, полиции и следственных органах. Талибан подготовил досье на таких лиц заранее. Еще до того, как занял все крупные города.

Кроме того, талибы уже формируют новую сеть информации для работы с новым режимом.

Напомним, группировка Талибан провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.

Захват Талибаном власти в Афганистане

15 августа талибы вошли в Кабул и к концу дня объявили, что контролируют всю страну. Президент Ашраф Гани подал в отставку и уехал из Афганистана.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама".

Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.

Автор: Дмитрий Захаров