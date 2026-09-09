Драпатый отменил более 30 старых приказов Генштаба: что он изменил

Саранцев утверждает, что многие из них противоречили стандартам обучения в условиях полномасштабной войны и соответствовали требованиям 2016-2020 годов.

Главнокомандующий Михаил Драпатый, который обозначил первоочередную задачу во главе войск, недавно отменил более 30 старых приказов Генштаба ВСУ. Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса Виталий Саранцев.

По его словам, главнокомандующий "избавил войска от груды старого бюрократического хлама". Среди отмененных приказов - устаревшие программы подготовки, курсы стрельбы, концепции физподготовки и десятки промежуточных документов о внесении изменений в базу ВСУ.

Саранцев утверждает, что многие из них противоречили стандартам обучения в условиях полномасштабной войны и соответствовали требованиям 2016-2020 годов.

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"Командиры на местах больше не обязаны заполнять отчетность или проводить мероприятия по стандартам и инструкциям 8-10-летней давности, которые утратили практический смысл в современной войне. Это освобождает их время для реальной работы, а не для возиться с устаревшей бумажной волокитой и процедурами. Это действительно хорошая большая "осенняя уборка". Армия избавляется от устаревшего балласта, чтобы работать быстрее, современнее и без лишней бюрократии", - добавил начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса.

Что украинские военные думают о Драпатом

Ранее сообщалось, что украинские военные положительно восприняли назначение бригадного генерала Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Бойцы на передовой ожидают, что он проведет давно назревшие реформы и сделает армию более гибкой и технологичной.

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