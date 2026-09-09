Бывшие спецназовцы из Британии тренировали россиян для войны с Украиной, – The Telegraph

Тренировки, по-видимому, проходили на территории Болгарии и Сербии.

Ветераны британского спецподразделения SAS могли обучать российских граждан для участия в войне против Украины. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на секретный разведывательный меморандум, подготовленный для австралийской спецслужбы и предназначенный для стран разведывательного альянса Five Eyes (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США).

Как отмечает издание, в документе с "высокой степенью уверенности" утверждается, что ветераны западных армий были привлечены к подготовке российских граждан, в частности действующих военнослужащих. Речь идет о тренировках, которые якобы проводились в частных военных учебных центрах в Болгарии и Сербии.

По данным The Telegraph, разведка получила информацию от двух бывших австралийских спецназовцев и резервиста, которые рассказали, что их пытались привлечь в качестве инструкторов в такие лагеря. Один из ключевых объектов расследования – учебный центр Alfa-Metal в болгарском Мейдене. Компания предлагает курсы подготовки спецназовцев и углубленные снайперские курсы стоимостью около 4 тысяч евро.

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В меморандуме утверждается, что "Alfa-Metal" привлекает инструкторов с различным военным опытом, среди которых якобы были представители британского SAS, австралийского Commando Regiment, ВМС США и американских полицейских структур. В то же время, как пишет издание, после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году европейские частные военные центры продолжали принимать граждан РФ на курсы, в частности по ведению боя на близкой дистанции.

Бывшие австралийские военные, опрошенные в ходе сбора разведданных, заявили, что сотрудники центра сообщали им о продолжении подготовки россиян как минимум в 2025 году. При этом на сайте Alfa-Metal была размещена фотография с логотипом SAS, а сама компания ранее публиковала вакансию для британского инструктора с опытом службы в спецподразделении.

Авторы публикации связывают возможность такого обучения с проблемами России по пополнению личного состава. По оценкам западных чиновников, российские войска понесли около 1,4 млн потерь, в том числе до 500 тысяч погибших. Разведывательные источники также утверждали, что Москва ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военных больше, чем может набрать. По мнению авторов меморандума, дефицит личного состава мог усилить потребность в дополнительной военной подготовке за пределами России.

The Telegraph обращает внимание на возможную связь "Альфа-Металл" с российской частной охранной компанией "Альфа Регион" из Санкт-Петербурга. На её сайте учебный центр рекламируется как место подготовки для частных военных подрядчиков и инструкторов.

Сама "Альфа-Металл" категорически отрицает эти обвинения. Представитель компании заявил, что центр не обучал российских граждан после начала вторжения и никогда не нанимал бывших бойцов SAS. Компания также опровергла информацию о связях с "Альфа-Регион".

The Telegraph отмечает, что самостоятельно проверить утверждения разведывательного меморандума журналистам не удалось. Несколько источников в среде SAS также поставили под сомнение информацию об участии ветеранов подразделения. По их словам, бывшие военные из обычных армейских подразделений могли выдавать себя за ветеранов элитного спецподразделения SAS, но подобные утверждения сложно проверить.

В то же время информацию из меморандума, по данным издания, в настоящее время расследует австралийская спецслужба. Ожидается, что результаты могут быть переданы Великобритании и США в рамках обмена разведывательной информацией "Пяти глаз". Официально комментировать этот отчет британское Минобороны отказалось.

Война в Украине: глобальное измерение

Как писал УНИАН, директор ЦРУ Джон Ретклифф может получить ключевую роль в переговорах США с Россией и Украиной, взяв на себя часть функций спецпосланника Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. В Вашингтоне рассматривают перестановки после провала предыдущих попыток достичь мира.

Сам Ретклифф уже посетил Москву, что свидетельствует о его растущем весе в этом процессе. Источники отмечают, что между ним и Виткоффом продолжается борьба за влияние, тогда как Киев поддерживает рабочие контакты со всеми американскими переговорщиками.

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