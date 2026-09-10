Американский оборонный стартап Covenant планирует начать серийное производство недорогих крылатых ракет в Германии, чтобы удовлетворить спрос европейских стран, стремящихся приобрести дальнобойное оружие для противодействия растущей угрозе со стороны России.

Компания Covenant заявила, что на данный момент заключила контракт на поставку своей ракеты наземного базирования Anthem в Европу и ведет переговоры с другими потенциальными заказчиками. Первые поставки начнутся уже в начале 2027 года.

"Наша цель - достичь показателя в 5000 единиц к 2028 году", - заявил глава Covenant Михаэль Кауфман в интервью Reuters, имея в виду производство на предприятии компании в Саксонии.

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Германия и Великобритания разрабатывают ракету большой дальности, способную фактически достичь Москвы, с дальностью действия более 2000 километров, стремясь тем самым положить конец зависимости от США.

Сейчас единственным оружием дальнего действия Берлина является ракета Taurus, запасы которых составляют около 600 штук.

По мере того как доверие европейцев к Вашингтону снижается, компания Covenant заявила, что закупает большую часть комплектующих для ракет Anthem европейского производства на континенте.

"Цепочка поставок (для предприятия в Саксонии) не зависит от США... Менее 5% спецификации материалов поступает из-за пределов Европы, и наша цель - свести этот показатель к нулю", - сказал Кауфман.

Covenant также работает над военно-морской версией ракеты Anthem, которая имеет полезную нагрузку, превышающую 200 килограммов, для поражения целей как на суше, так и на море.