Ситуация в аэропорту остается исключительно сложной, но делается все возможное, чтобы осуществлять эвакуацию как можно безопаснее.

В международном аэропорту Кабула в результате давки погибли семь человек.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

"В своих мыслях мы с семьями семи афганских гражданских лиц, которые трагически погибли в толпе в Кабуле", – говорится в заявлении министерства.

В нем отмечается, что ситуация в аэропорту остается исключительно сложной, но делается все возможное, чтобы осуществлять эвакуацию как можно безопаснее.

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Ранее корреспондент британской медиакомпании Sky News, находящийся на месте событий, сообщил, что перед воротами аэропорта началась давка среди толп афганцев, стремившихся прорваться в зону вылета. По его словам, несколько человек были задавлены в толпе. Корреспондент видел, как из толпы выносят завернутые в белое трупы. Солдаты и санитары пытались оказать помощь отчаявшимся, обезвоженным людям, но для некоторых помощь пришла слишком поздно, отметил он.

Между тем западные страны продолжают эвакуацию из Афганистана людей, спасающихся от талибов. Бундесвер поздно вечером 21 августа сообщил, что из Кабула вывезено на самолетах более 2130 человек. Американские войска за неделю эвакуировали по воздушному мосту около 17 тыс.человек.

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Как сообщал УНИАН, в связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана и радикальное движение "Талибан" очень быстро начало захватывать все города в стране.

После того, как талибы вошли в Кабул, тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана из городского аэропорта.

Украина ранее эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Сегодня, 22 августа, военно-транспортным самолетом Ил-76МД были эвакуированы еще 83 человека, в том числе 31 украинец.

Автор: Тамара Отовская