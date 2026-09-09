Самолет Зеленского едва не столкнулся с дроном, – премьер Норвегии

Инцидент произошел накануне в аэропорту Кишинёва.

Самолет президента Украины Владимира Зеленского едва не столкнулся с дроном в аэропорту Кишинева, откуда украинский лидер накануне вылетел в Норвегию. Об этом пишут норвежские СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра страны Йонаса Гар Стёре.

"Это реальность, с которой он сталкивается", – заявил глава норвежского правительства, не раскрывая подробностей инцидента.

Отмечается, что Зеленский прибыл в Осло из Молдовы во вторник вечером. В среду утром Стёре принял Зеленского в своем кабинете.

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"Я спросил, как прошла ночь, и он сказал, что это была не очень удачная ночь, потому что он разговаривал по телефону, получал информацию о том, куда упали ракеты, – рассказал Стёре.

Зеленский летает из Молдовы

Как писал УНИАН, в начале лета стало известно, что президент Зеленский начал вылетать в зарубежные командировки из Молдовы, а не из Польши, как это было ранее. Это изменение произошло на фоне резкого ухудшения украинско-польских отношений.

В Министерстве иностранных дел Украины пытались отрицать связь между сменой основного аэропорта, которым пользуется президент, и ухудшением отношений с Варшавой. Однако никаких других внятных объяснений этому изменению так и не предоставили.

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