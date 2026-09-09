'Чудесной деэскалации' не будет: командир 'Ахилла' предупредил о войне на долгие годы

В то же время он отмечает, что слишком категоричная формулировка о том, что попытка возобновить переговоры с Кремлем не принесла результата.

"Чудесной деэскалации" не будет, поэтому страны НАТО и демократический мир должны готовиться к тому, что военные потребности Украины сохранятся довольно долго. Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Федоренко, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес".

"Ледяной душ для всех, кто ждал скорого мира: представители США призывают готовиться к войне на долгие годы. Это заявление прозвучало из уст заместителя министра обороны США по вопросам военной политики Элбриджа Колби на 36-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", – отметил он.

Федоренко добавил, что практические выводы, которые делает Колби, заключаются в том, что страны НАТО и демократический мир должны готовиться к сложной зиме, через которую придется пройти Украине; к усилению интенсивности гибридной войны России против европейских стран, а также к тому, что военные потребности Украины сохранятся довольно долго.

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Так, отметил командир, американский чиновник "развеял иллюзии тех, кто до сих пор надеется на "чудесную деэскалацию", и дал понять, что пока речь не идет ни о каких конкретных сроках "урегулирования".

Слова Рютте и ход "мирных переговоров"

Ссылаясь на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Федоренко отметил, что, с его точки зрения, коллективному Западу следует не просто сохранять поддержку Украины на нынешнем уровне, но и усиливать её.

"Западные СМИ, цитируя эти слова, делают вывод: попытка возобновить переговоры с Кремлем не дала результата. На самом деле это слишком категоричная формулировка", – считает военнослужащий.

Он пояснил, что любой длительный процесс так называемых "мирных переговоров" так или иначе связан с решением "параллельных", но очень важных проблем, таких как обмен военнопленными, судоходство в Черном море и необходимость временного прекращения огня во время визитов в Киев или Москву международных делегаций и т. п.

"В то же время враг будет использовать (и использует) этот механизм для манипуляций и продвижения собственных интересов – к этому тоже нужно быть готовыми", – добавил Федоренко.

Начало "мирного" процесса

По его мнению, реальное начало "мирного" процесса вряд ли возможно в ближайшие несколько месяцев.

"Какие бы "сигналы" ни посылал Кремль, нам и нашим международным партнерам следует твердо помнить: агрессор понимает только язык силы. Когда противник полностью утратит ресурсный "запас прочности", а также способность к наступательным действиям и начнет отступать, тогда появится повод для серьезного разговора. Этот момент приближается, но не так быстро, как хотелось бы", – подчеркнул командир.

Федоренко добавил, что в преддверии зимы коллективный Запад должен усилить санкционное давление на Россию и увеличить поддержку Украины.

Потребности Украины и мобилизация в России

Как сообщалось, издание The Times отметило, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна столкнулась с неожиданно большим дефицитом оборонного бюджета и нуждается еще в 27 миллиардах долларов до конца года.

Впрочем, европейцы не ожидали столь значительного дефицита бюджета и ставят под сомнение, эффективно ли расходуются средства или же потребности преувеличиваются.

В то же время, как отмечает Deutsche Welle, дважды в течение первой недели сентября президент России Владимир Путин публично опроверг слухи о предстоящей мобилизации в стране. Однако сами россияне замечают признаки ее объявления в будущем.

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