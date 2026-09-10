Американская армия планирует провести 'перестрелку' по отбору недорогих перехватчиков, - Bloomberg

План состоит в том, чтобы пригласить компании на "соревнования" на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико с целью заключения контрактов к концу года.

Американские военные планируют в ноябре провести конкурентное "соревнование" недорогих перехватчиков в рамках усилий по предотвращению использования многомиллионных ракет для борьбы с более дешевыми боеприпасами, применяемыми Ираном и Россией. Об этом пишет Bloomberg.

"Войны Украине и в Иране наглядно продемонстрировали, что относительно недорогие беспилотники могут создавать значительные издержки и оперативные проблемы", - заявил генерал Фрэнк Лозано, курирующий усилия по модернизации боеприпасов вооруженных сил США.

План состоит в том, чтобы пригласить компании на "соревнования" на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико с целью заключения контрактов к концу года.

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Отмечается, что это попытка изменить традиционный подход Пентагона, при котором основное внимание уделяется созданию всё более совершенного оружия, а не систем, которые можно производить недорого и в больших количествах.

Лозано сказал, что ищет "отличную недорогую альтернативную конструкцию, которая позволит закупить самонаводящиеся ракеты и перехватчики в больших количествах для противодействия угрозе".

Дефицит ракет до Patriot

Ранее СМИ писали, что проблема нехватки перехватчиков, способных сбивать российские баллистические ракеты в Украине, носит критический характер. Российская промышленность производит до 100 баллистических ракет в месяц, в то время как запасы перехватчиков Patriot в Украине почти исчерпаны.

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