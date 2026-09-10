Кабмин направил в Верховную Раду ещё три законопроекта для получения международной помощи

Министрам было поручено незамедлительно проработать документы совместно с народными депутатами на уровне парламентских комитетов.

Кабинет Министров Украины направил в Верховную Раду еще три законопроекта, необходимые для привлечения международного финансирования и покрытия дефицита государственного бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, эти законопроекты касаются деятельности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, "Укрзализныци" и Высшей квалификационной комиссии судей.

Министрам поручено незамедлительно проработать документы с народными депутатами на уровне парламентских комитетов.

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"Ситуация с дефицитом государственного бюджета серьезная. Поэтому нам нужна совместная и скоординированная работа", - отметил Корецкий.

Он утверждает, что с начала сентября правительство уже одобрило и передало в парламент восемь законопроектов, необходимых для привлечения международной финансовой помощи. Все предусмотренные планом решения Кабмин планирует принять до 1 ноября.

Корецкий призвал народных депутатов, независимо от политической принадлежности, как можно скорее поддержать необходимые законопроекты. Он добавил, что это необходимо для стабилизации государственных финансов и обеспечения финансирования оборонных и социальных расходов.

Дефицит бюджета Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина столкнулась с неожиданно большим дефицитом оборонного бюджета и нуждается ещё в 27 миллиардах долларов до конца года.

При этом европейцы не ожидали столь значительного дефицита бюджета и ставят под сомнение, эффективно ли расходуются средства или же потребности не преувеличены.

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