Угроза дрона для самолета Зеленского в Молдове: СМИ раскрыли детали

Украинская сторона следила за беспилотником и ждала, пока он исчезнет с радаров, - и только после этого самолет вылетел в Осло.

Самолет президента Украины Владимира Зеленского не находился в воздухе одновременно с российским дроном, который 8 сентября залетел в воздушное пространство Молдовы. Об этом "Суспильному" сообщил источник в Офисе президента Украины.

По его словам, когда самолет Зеленского должен был вылететь из Молдовы в Осло, в воздушном пространстве страны находились два российских БПЛА. Украинская сторона следила за движением дронов и ждала, пока они исчезнут с радаров. Самолет Зеленского в этот момент еще не находился в воздухе. Это также подтверждают данные о движении самолета на AirNavRadar.

Важно, что украинская сторона предлагала задействовать F-16, чтобы сбить БПЛА, но до этого не дошло.

Видео дня

Один из дронов в 16:20 пересек украинско-молдавскую границу в Одесской области и полетел в сторону Молдовы. В 16:38 он вошел в воздушное пространство Румынии и проник вглубь примерно на 70 километров. Около 17:04 беспилотник вернулся в воздушное пространство Молдовы, а в 17:15 его потеряли из вида в районе села Стурзен.

По словам источника, вероятно, дрон упал. Движение другого БПЛА не отслеживалось. По данным AirNavRadar, самолет Зеленского покинул воздушное пространство Молдовы в 17:30.

При этом данные Офиса президента и данные с радаров свидетельствуют о том, что самолет Зеленского не находился одновременно в воздухе с этим дроном.

Угроза дрона для самолета Зеленского

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре рассказал, что самолет Зеленского едва не столкнулся с беспилотником в аэропорту Кишинева, откуда украинский лидер накануне вылетел в Осло.

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