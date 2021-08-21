По данным НАТО, с 15 августа, когда "Талибан" объявил о контроле над Афганистаном, страну покинули около 12 тыс. человек.

Представитель НАТО сообщил, что эвакуация из Афганистана иностранцев и афганских граждан, работавших в посольствах и международных гуманитарных группах, идет медленно из-за риска возникновения столкновений.

По данным НАТО, с 15 августа, когда "Талибан" объявил о контроле над Афганистаном, страну покинули около 12 тыс. человек.

"Процесс эвакуации идет медленно, так как это рискованно, поскольку мы не хотим никаких столкновений с участием талибов или мирного населения за пределами аэропорта", - сказал представитель НАТО Reuters.

При этом талибы заявили, что западные страны "могли бы разработать план эвакуации получше".

20 августа президент США Джо Байден сообщил, что США с 14 августа эвакуировали из Афганистана примерно 13 тыс. человек. Он пообещал, что сделает все возможное для эвакуации людей, желающих покинуть Афганистан. По его словам, эвакуация людей из Афганистана — это крупнейший воздушный мост в истории, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая