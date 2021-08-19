Эвакуация украинских граждан из аэропорта Кабула происходит очень сложно, но, по словам властей, прилагаются все усилия.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, каким образом планируют эвакуировать украинцев из Афганистана.

О ситуации рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы на прямой связи со всеми нашими ключевыми партнерами. Это и США, которые контролируют военную часть кабульского аэропорта, и со многими нашими другими партнерами по согласованию остановок нашего эвакуационного самолета, которые планируется сделать в ближайшее время. Кроме того, мы в контакте с теми силами, которые позиционируют себя как такие, что гарантируют определенную безопасность, с тем, чтобы сконцентрировать граждан, которых мы планируем эвакуировать, ближе к входу в аэропорт и обеспечить их попадание на территорию военного сектора аэропорта", - сказал заместитель министра.

Енин назвал возможность попасть в аэропорт "сверхсложной задачей".

"Это сверхсложная задача, потому что весь аэропорт окружен 200-метровым человеческим рубежом, через который протиснуться фактически невозможно. Ни о каком открытии ворот речь не идет. Время от времени представители военных властей пытаются оттолкнуть толпу от ограды. И в это время происходит физическая переправка людей на территорию аэропорта. Таким образом мы концентрируем наших граждан, которых мы планируем эвакуировать, в военном секторе аэропорта, чтобы как только мы получим все согласования, осуществить эвакуационный рейс", - заявил он.

По его словам, всем украинским гражданам пытаются предоставить доступ в аэропорт.

Читайте такжеТалибан провозгласил в Афганистане "Исламский Эмират""На данный момент все те, кто обратился к нам и находятся в доступной для осмотра близости к аэропорту, уже подтянулись ближе к аэропорту. Мы стараемся, чтобы обеспечить их попадание на территорию аэропорта", - рассказал Енин.

Захват власти в Афганистане талибами

В связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана радикальное движение "Талибан" очень быстро начало захватывать города в стране.

После того как талибы вошли в Кабул, тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана из городского аэропорта.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

16 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Кабуле находится еще один украинский самолет для эвакуации, который не может вылететь. При этом украинская сторона готова, кроме украинцев, эвакуировать дополнительно иностранцев.

18 августа военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины вылетел из Киева для эвакуации украинских граждан, однако не смог приземлиться в Кабуле.

Автор: Леся Лещенко