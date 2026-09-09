Жители города впервые в Украине отстранили мэра от должности: как они это сделали

Это первый случай в Украине, когда должностное лицо такого уровня было отстранено именно по инициативе самих избирателей, а не в судебном или ином порядке.

Жители города Умань Черкасской области, куда прибыли 16 тысяч паломников-хасидов, добились отзыва городского головы Ирины Плетневой, которая руководила городом с 2020 года. Об этом сообщил народный депутат от Уманщины Антон Яценко "Суспильному".

Он утверждает, что это первый в Украине случай, когда чиновника такого уровня отстранили именно по инициативе самих избирателей, а не в судебном или ином порядке.

Интересно, что механизм сработал благодаря совпадению двух цифр: в свое время Плетневу избрали, получив поддержку более 6 тысяч избирателей (чуть более 30%), и ровно столько же голосов закон требует собрать для запуска процедуры отзыва.

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При этом инициативная группа справилась с запасом - за три недели летом собрала более 6,7 тысячи подписей, из которых избирательная комиссия в итоге признала действительными 6421.

Формальную точку в этой истории поставил съезд партии "За будущее" в Киеве 8 сентября - именно от этой политической силы Плетнева в свое время баллотировалась. Делегаты проголосовали за её отзыв, а решение передали в Уманский горсовет.

Важно, что сама Плетнева на съезде не появилась - по её словам, она всё ещё ждала официального заключения избиркома, хотя так и не получила ответа на собственное ходатайство об ознакомлении с ним.

"На заседании меня действительно не было. ЦИК мне не смогла выдать решение и протокол. Меня не ознакомили, хотя я оставила ходатайство. Я прождала на работе более четырёх часов, в течение четырёх часов меня должны были уведомить, но они этого не сделали. На связь не выходят. Поэтому я не могу подать иск в суд", - отметила она.

В настоящее время обязанности городского головы исполняет секретарь горсовета Ростислав Заволока.

Новости Украины

Ранее стало известно, что главнокомандующий Михаил Драпатый, который назвал первоочередную задачу во главе войска, недавно отменил более 30 старых приказов Генштаба ВСУ.

Среди отмененных приказов - устаревшие программы подготовки, курсы стрельбы, концепции физической подготовки и десятки промежуточных документов о внесении изменений в базу ВСУ.

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