Спикер правительства сказал, что сейчас "всем нужны мир и обсуждение вокруг этого решения".

После волны массовых акций протеста правительство Польши решило отложить исполнение решения Конституционного суда, запретившего аборты даже в случае серьезных пороков развития нерожденного ребенка.Читайте такжеВ Варшаве десятки тысяч людей митингуют против запрета на аборты (фоторепортаж)

Об этом пишет DW.

Правительство решило отложить исполнение решения Конституционного суда по ужесточению запрета абортов.

Оно должно было вступить в силу 2 ноября, но до сих пор не было опубликовано, пишет издание.

"В соответствии с регламентом, решение Конституционного суда должно быть опубликовано своевременно. Однако в настоящее время нам всем нужны мир и обсуждение вокруг этого решения, успокоение общественных настроений и дискуссии среди экспертов", - заявил во вторник, 3 ноября, представитель правительства Петр Мюллер, передает Reuters.

Запрет абортов в Польше

В октябре Конституционный суд Польши запретил проведение абортов в стране из-за проблем развития плода. Женщинам разрешено прерывать беременность только на основаниях изнасилования, инцеста или риска здоровья для матери.

Решение судей вызвало возмущение со стороны общественности. И уже вечером на улицы Варшавы вышли сотни женщин, требуя от властей отменить запрет. К позиции общества присоединились и оппозиционные политики.

В Совете Европы постановление суда назвали "печальным для женских прав".

Дочь и советница президента Польши по социальным вопросам Кинга Дуда осудила решение Конституционного суда о запрете абортов.

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Автор: УНИАН